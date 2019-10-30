Razer Hammerhead True Wireless – TWS-наушники для геймеров с минимальной задержкой за $100

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Razer представила свои первые полностью беспроводные наушники-вкладыши Hammerhead True Wireless, которые отличаются минимальной задержкой – всего 60 мс, благодаря игровому режиму, активируемому в мобильном приложении для iOS и Android, и поддержке Bluetooth 5.0. Таким образом их можно причислить к категории продуктов для геймеров.

Hammerhead True Wireless в некоторой степени похожи на AirPods. Наушники поставляются с несколькими силиконовыми насадками, которые помогут подобрать наилучшую посадку. Новинка оборудована 13-милиметровыми излучателями и микрофоном. Для управления воспроизведением и активации голосового помощника предусмотрено сенсорное управление.

Hammerhead True Wireless имеют защиту от брызг в соответствии со стандартом IPX4. Время автономной работы составляет 3 часа, зарядный кейс позволяет пополнить запас энергии ещё на 12 часов. Зарядка осуществляется посредством USB Type-C. Наушники предлагаются по цене $100 на официальном сайте производителя.

Источник: The Verge