Razer предлагает владельцам iPhone «игровые»… чехлы
Известная компания Razer, которая специализируется на товарах для геймеров, анонсировала очередной необычный продукт. Не, на сей раз это не тостер. Американский производитель явно решил воспользоваться вчерашней презентацией Apple для рекламы и добавил в свой ассортимент… чехлы Razer Arctech для всех новых моделей iPhone 11.
И хотя Razer прямо не называет чехлы игровыми, адресованы они как раз любителям мобильных игр. Производитель выделяет дизайн и материалы, призванные обеспечить эффективный отвод тепла. В частности, упоминается специальный материал Thermaphene, который лучше рассеивает тепло, исходящее от смартфона. Производитель заявляет, что чехлы Razer Arctech обеспечивают снижение температуры до 6 градусов Цельсия по сравнению с другими чехлами. Увы, никаких подробностей о методике тестирования компания не приводит. Внутренняя отделка Razer Arctech сделана из микрофибры, а внешний слой — из пластика, причем верхняя часть перфорирована. Разумеется, чехлы выполнены в фирменной черно-зеленой цветовой гамме Razer и украшены логотипом компании. Впрочем, кроме черного есть еще белый и розовый варианты.
Чехлы Razer Arctech предлагаются в двух версиях: Arctech Slim и Arctech Pro/Arctech Pro THS Edition. Модели Arctech Pro/Arctech Pro THS Edition — противоударные, они имеют устойчивую к царапинам заднюю панель, четыре амортизирующие боковые стенки и обеспечивают защиту при падениях с высоты до 3 м. Первые же, как подсказывает название, лишены амортизирующего удары слоя, они тоньше и не так увеличивают габариты устройства.
Чехлы Razer Arctech доступны не только для новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, но и для старых iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, а также для собственного игрового смартфона компании Razer Phone 2.
Одновременно с чехлами Razer представила защитную пленку для смартфонов Razer Blue Light Screen Protector, которая также защищает глаза, уменьшая долю вредного синего света в подсветке экрана. Продажи уже начались, чехлы стоят $30 (Slim), $40 (Pro) и $45 (THS Edition), пленка — $40.
Источник: Razer