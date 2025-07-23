Razer выпустила мышь Cobra HyperSpeed с 26 000 DPI

Rаzer расширяет ассортимент манипуляторов и на этот раз дело дошло до игровых мышей серии Cobra, первые модели которой (Cobra и Cobra Pro) появились на рынке в 2023 году.

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Новая модель, Cobra HyperSpeed, весит 62 г, что на 15 г меньше чем у флагманской модели линейки — Cobra Pro. Но и сенсор у неё более простой — Razer Focus X 26K (26 000 DPI) против Focus Pro 30K (30 000 DPI).

Манипулятор имеет 9 программируемых кнопок. Переключатели оптические, 4-го поколения с ресурсом в 100 млн нажатий. Колесико прокрутки тоже оптическое и имеет в 3,3 раза больший ресурс чем у предыдущего поколения, по словам производителя. У мыши четырехзонная подсветка — Razer Chroma RGB с почти 17 млн цветов и синхронизацией с более чем 300 игр.

Из программных технологий доступна AI Prompt Master, с помощью которой можно создавать умные ИИ-макросы. При этом встроенная память позволяет хранить 5 пользовательских профилей.

Мышь поддерживает беспроводную связь Razer HyperSpeed Wireless (на частоте 2,4 ГГц) и Bluetooth. Однако при необходимости, подключение к ПК может осуществляться и с помощью кабеля USB Type-C. Время автономной работы манипулятора может достигать 110 часов в беспроводном HyperSpeed режиме и 170 часов при работе посредством Bluetooth.

Заряжать устройство можно от коврика (HyperFlux V2), или же докстанции (Mouse Dock Pro и Wireless Charging Puck). Как и у Cobra Pro в модели HyperSpeed есть поддержка технологии увеличения частоты опроса HyperPolling (до 8000 Гц). Цена на новинку уже известна и составляет маркетинговые $99,99 на официальном сайте Razer.

Источник: Techpowerup, Notebookcheck