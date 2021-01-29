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Разработчик добавил возможность стриминга из Spotify плееру iPod 2004 года выпуска

Разработчик добавил возможность стриминга из Spotify плееру iPod 2004 года выпуска

Разработчик добавил возможность стриминга из Spotify плееру iPod 2004 года выпуска


iPod является одним из культовых девайсов, который во многом предопределил путь развития музыкальных плееров в середине нулевых. Сейчас же спрос на него существенно упал, ведь большинству пользователей достаточно обычного смартфона, который способен стримить музыку из популярных сервисов. Но что, если вдохнуть новую жизнь в старый iPod, добавив ему аналогичную возможность? Именно этим и занялся разработчик Гай Дюпон. Он существенно переработал iPod Classic 4-го поколения, которому уже 17 лет. И благодаря модификациям, плеер теперь способен стримить музыку из Spotify.

Данная модель iPod не имеет подключения к Интернету через Wi-Fi, поэтому Дюпону пришлось проделать довольно много работы, чтобы реализовать свой замысел. В конечном итоге ‘sPot’ получил возможность подключения как по Wi-Fi, так и по Bluetooth, поэтому он совместим с беспроводными колонками и наушниками. Правда, 3.5-мм аудиоразъем теперь выполняет исключительно эстетическую роль.

Устройство получило цветной дисплей, аккумулятор емкостью 1000 мАч и порт microUSB, который заменил 30-пиновый разъем Apple. Также Дюпон установил моторчик, который создает эффект обратной отдачи во время использования колеса управления. Ну а сердцем ‘sPot’ стал компьютер Raspberry Pi Zero W. Все компоненты для переделки обошлись менее чем в $100.

Разработчик добавил возможность стриминга из Spotify плееру iPod 2004 года выпуска

Что касается софта, Дюпон использовал приложение Raspotify, позволяющее компьютерам Raspberry Pi получать доступ к стриминговому сервису через Spotify Connect API, а также ему пришлось написать некоторую часть программного обеспечения самостоятельно. В конечном итоге появился интерфейс, который позволяет даже пользоваться поиском песен.

Подробнее о проекте ‘sPot’ можно почитать на портале Hackaday, а на GitHub находится софт для него.

Источник: Engadget

 

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