Разработчик добавил возможность стриминга из Spotify плееру iPod 2004 года выпуска





iPod является одним из культовых девайсов, который во многом предопределил путь развития музыкальных плееров в середине нулевых. Сейчас же спрос на него существенно упал, ведь большинству пользователей достаточно обычного смартфона, который способен стримить музыку из популярных сервисов. Но что, если вдохнуть новую жизнь в старый iPod, добавив ему аналогичную возможность? Именно этим и занялся разработчик Гай Дюпон. Он существенно переработал iPod Classic 4-го поколения, которому уже 17 лет. И благодаря модификациям, плеер теперь способен стримить музыку из Spotify.

Данная модель iPod не имеет подключения к Интернету через Wi-Fi, поэтому Дюпону пришлось проделать довольно много работы, чтобы реализовать свой замысел. В конечном итоге ‘sPot’ получил возможность подключения как по Wi-Fi, так и по Bluetooth, поэтому он совместим с беспроводными колонками и наушниками. Правда, 3.5-мм аудиоразъем теперь выполняет исключительно эстетическую роль.

Устройство получило цветной дисплей, аккумулятор емкостью 1000 мАч и порт microUSB, который заменил 30-пиновый разъем Apple. Также Дюпон установил моторчик, который создает эффект обратной отдачи во время использования колеса управления. Ну а сердцем ‘sPot’ стал компьютер Raspberry Pi Zero W. Все компоненты для переделки обошлись менее чем в $100.

Что касается софта, Дюпон использовал приложение Raspotify, позволяющее компьютерам Raspberry Pi получать доступ к стриминговому сервису через Spotify Connect API, а также ему пришлось написать некоторую часть программного обеспечения самостоятельно. В конечном итоге появился интерфейс, который позволяет даже пользоваться поиском песен.

Подробнее о проекте ‘sPot’ можно почитать на портале Hackaday, а на GitHub находится софт для него.

Источник: Engadget