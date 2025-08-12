Разработчик League of Legends скинул вакансию в McDonald's бустеру аккаунтов — троллинг за жалобы на "потерю работы"

Riot Games усиливает борьбу с бустингом аккаунтов в League of Legends. А одному из тех, кто зарабатывал на этом, разработчик посоветовал устроиться работать в McDonald’s.

С патчем 25.18 разработчики начнут банить аккаунты, которыми пользуются другие игроки за деньги для повышения ранга. Такое же наказание касается тех, кто предоставляет такие услуги. Это ударит по целой индустрии бустеров, которые зарабатывают на продвижении чужих учетных записей. Все-таки самых умных игроков среди геймеров хотят заставить играть по правилам.

Один из таких пользователей, известный в Twitter как SLS, публично пожаловался на изменения. Он заявил, что большинство его дохода идет именно с бустинга в League of Legends, а тренировки игроков приносят лишь около 15% от этой суммы. В комментарии к директору по управлению продуктом Riot Дрю Левину он написал:

«Что я буду делать после этого? Просто втыкать в McDonald’s?» — добавил игрок.

Разработчик Riot Games не упустил шанса потроллить бустера. Дрю Левин ответил ему, прикрепив ссылку на страницу вакансий McDonald’s, чтобы тот не просто втыкал, а нашел себе настоящую работу.

«Бро, ты же понимаешь, что твой бизнес держится на том, что ты портишь опыт игры другим? Меня совершенно не интересует оставлять это — тем более если ты бустишь аккаунты через какие-то лобби», — написавший директор.

SLS пытался оправдаться, что якобы бустеры «не вредят игре» и «выполняют конкретные заказы» на высоких рангах. И на этом буквально произошел мем: «Верю, я поверил», поэтому представитель Riot ответил во второй раз:

«Индустрия?» Выполнять заказы? Бро, тебе платят за то, что ты обманываешь нашу систему оценки навыков, а говоришь ты с человеком, который возглавляет работу над ее совершенствованием и защитой честности», — говорит Дрю Левин.

Хотя некоторые игроки, которые пользовались бустингом или смурфингом Это когда опытный игрок создает новый аккаунт, чтобы играть против более слабых соперников и получать легкие победы., возмутились — большинство поддержало позицию Riot. Геймеры надеются, что компания сможет убрать из игры учетные записи, которые нарушают баланс, но пока неясно, насколько эффективными будут новые меры. Такие изменения важны, поскольку LoL остается одной из самых популярных игр. Хотя думаю те, кто захотят обмануть систему, придумают как снова это сделать.

