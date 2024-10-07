Игроки League of Legends оказались самыми умными среди геймеров, — исследование

Недавний опрос более 1000 геймеров показал, что игроки League of Legends League of Legends (LoL) — это многопользовательская онлайн-игра жанра MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), разработанная компанией Riot Games. Игра вышла в 2009 году и с тех пор стала одной из самых популярных киберспортивных дисциплин в мире. имеют самый высокий уровень интеллекта среди фанатов видеоигр.

Компания WhichBingo провела исследование при поддержке команды психологов. Участники проходили тест на определение коэффициента интеллекта (IQ), разработанный специально для ранжирования умственных способностей геймеров.

Согласно результатам, средний IQ игроков League of Legends составляет 120,4 балла. На втором месте оказались фанаты Black Myth: Wukong с показателем 119,8. Тройку лидеров замыкают поклонники Baldur’s Gate 3 с IQ 117,9. В пятерку самых умных также вошли игроки Counter-Strike и Elden Ring.

Середину рейтинга заняли игроки различных игр. В частности, фанаты Battlefield 2042 имеют средний IQ 105,8, Escape from Tarkov — 104,2, Deadlock — 108,7, а Genshin Impact — 106,8.

Самые низкие показатели IQ обнаружили у игроков FC 24 и Rocket League — примерно 90 баллов. Поклонники Call of Duty: Warzone и Modern Warfare 3 заняли 18-е место со средним IQ 95,3.

Исследователи отметили тенденцию: чем сложнее игра, тем выше средний IQ ее игроков. Игры со сложными соревновательными механиками и запутанным метагеймом требуют больших умственных усилий для освоения и получения удовольствия от процесса.

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Источник: Insider gaming