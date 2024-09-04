Разработчики Baldur’s Gate 3 стремятся превзойти себя в новом проекте

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Larian Studios, известная своим хитом Baldur’s Gate 3, не собирается почивать на лаврах.

Студия завершает работу над BG3 и уже готовится к созданию нового проекта, который должен превзойти предыдущий успех. Свен Винке, генеральный директор Larian Studios, поделился планами компании в интервью IGN.

«Baldur’s Gate 3 установила высокую планку качества, поэтому мы сейчас размышляем, как поднять ее еще выше», — отметил Винке.

Успех Baldur’s Gate 3 создал новые вызовы для команды. Теперь ожидания от студии значительно возросли, но разработчики настроены оптимистично и стремятся воплотить приобретенный опыт в будущем проекте.

Винке признал, что масштаб Baldur’s Gate 3 был новым для команды, что привело к определенным ошибкам во время разработки. Однако эти уроки станут основой для совершенствования процесса создания следующей игры.

Baldur’s Gate 3 установила ряд рекордов в игровой индустрии, в частности, получила звание «Гра года» на всех основных церемониях награждения.

Хотя студия не будет работать над Baldur’s Gate 4, у них есть амбициозные планы по созданию «ультимативной RPG». Однако реализация этой идеи, по словам разработчиков, возможна лишь с появлением PlayStation 6.

Курс Project Manager від Powercode academy. Онлайн-курс Project Manager. З нуля за 3,5 місяці до нової позиції Без знання коду, англійської та стресу. Зарееструватися

Источник: IGN, Tech4gamers

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.