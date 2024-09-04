Разработчики Baldur’s Gate 3 стремятся превзойти себя в новом проекте

Larian Studios, известная своим хитом Baldur’s Gate 3, не собирается почивать на лаврах.
Студия завершает работу над BG3 и уже готовится к созданию нового проекта, который должен превзойти предыдущий успех. Свен Винке, генеральный директор Larian Studios, поделился планами компании в интервью IGN.
«Baldur’s Gate 3 установила высокую планку качества, поэтому мы сейчас размышляем, как поднять ее еще выше», — отметил Винке.
Успех Baldur’s Gate 3 создал новые вызовы для команды. Теперь ожидания от студии значительно возросли, но разработчики настроены оптимистично и стремятся воплотить приобретенный опыт в будущем проекте.
Винке признал, что масштаб Baldur’s Gate 3 был новым для команды, что привело к определенным ошибкам во время разработки. Однако эти уроки станут основой для совершенствования процесса создания следующей игры.
Baldur’s Gate 3 установила ряд рекордов в игровой индустрии, в частности, получила звание «Гра года» на всех основных церемониях награждения.
Хотя студия не будет работать над Baldur’s Gate 4, у них есть амбициозные планы по созданию «ультимативной RPG». Однако реализация этой идеи, по словам разработчиков, возможна лишь с появлением PlayStation 6.
Baldur’s Gate 3 получит новый финал — геймплейный тизер от Larian
Источник: IGN, Tech4gamers
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