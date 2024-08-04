Larian частично создала Baldur’s Gate 4 — в некоторые элементы можно было играть

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Larian Studios отказалась от создания Baldur’s Gate 4 из-за разногласий с владельцами D&D. Но еще до этого студия создала рабочий прототип игры.

Baldur’s Gate 4 оказалась «на столе» Larian сразу после завершения третьей игры. Отказ от продолжения произошел только после того, как студия начала работу над ним. Глава Larian Свен Винке сказал во время интервью в преддверии первой годовщины Baldur’s Gate 3, что в прототипе «частично можно было играть в разные вещи».

«Итак, если получилось что-то суперуспешное, очевидно, все спросят вас: «Когда вы собираетесь сделать следующее? И когда вы, как разработчик, выходите из этой маленькой жалкой пещеры, в которой вы сидели много-много часов, заканчивая свое дело, вы становитесь уязвимым. … Вы обычно склонны делать очевидные вещи: создавать дополнение или продолжение, потому что это самый простой путь», — сказал Винке .

Поэтому Larian начала работать над продолжением, изначально в виде расширения:

«У нас есть движок, у нас есть все — все, что нам нужно сделать, это добавить дополнительные уровни или просто создать несколько новых историй. Насколько это может быть сложно?».

Прогресс был быстрым, поскольку «производственная машина была еще теплой»:

«О да, это звучит как действительно хорошая идея. Давайте создадим BG4. Все, что мы сделали для этого, мы можем просто переместить туда, людям это понравится».

Но для студии, которая десятилетиями разрабатывала собственные игры Divinity, казалось сомнительным потратить еще несколько лет на чужой сетинг:

«Я имею в виду, что нам, вероятно, придется переделывать это 10 раз. И действительно ли мы хотим делать это в течение следующих трех лет? … Мы должны искать, как мы можем делать то, что нас увлекает»

Когда Винке разговаривал об этом с командой, первоначальный энтузиазм относительно Baldur’s Gate 4 быстро изменился. Сейчас компания работает над двумя новыми играми, подробностей о которых пока нет.

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Источник: PC Gamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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