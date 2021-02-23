Ready! Model 100 — набор для создания собственного портативного PC





За последнее время существенно выросла популярность одноплатных компьютеров по типу Raspberry Pi. Все благодаря их компактности и разнообразности форм-факторов. Не так давно мы рассказывали, как разработчик смог переоборудовать iPod Classic 2004 года выпуска, оснастив его Raspberry Pi Zero W, что позволило устройству воспроизводить треки из Spotify. Чем-то подобным предлагает заняться компания Ready!, которая запустила на Kickstarter кампанию по сбору средств на Model 100.

Model 100 позволяет превратить одноплатный компьютер (SBC) в полноценную портативную модульную систему. И для всего этого не требуется даже пайка. По факту, Model 100 — это внешний кейс, включающий механическую клавиатуру, стереодинамики, тачскрин дисплей и огромное количество разнообразных интерфейсов ввода-вывода. В качестве аппаратной платформы может выступать одноплатный компьютер, размером примерно с 4х4 Intel NUC.

Ready! Model 100 предлагается в двух основных версиях. Модель Pro оценивается в $237. Она поставляется без SBC, свитчей и кейкапов для клавиатуры. Устройство оснащено IPS-дисплеем с разрешением 1920х480 точек, двумя 5 Вт динамиками, 12 универсальными портами, 4 антеннами SMA/RP-SMA и даже фиксаторами для гитарного ремня, чтобы можно было удобно переносить девайс. Такая модель предназначена для пользователей, которые не хотят переплачивать, зато получают максимально кастомизируемое устройство.

Модель Neo, стоимостью $395, включает полный набор компонентов, чтобы начать пользоваться компьютером «из коробки». Впрочем, можно заказать и версию без SBC, если у вас уже есть одноплатный компьютер. Самый дорогой вариант Deluxe стоит около $1100. Он поставляется с 4×4 платой Ryzen, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.

На момент написания статьи компания Ready! собрала $84020 из $158898 необходимой суммы. До окончания кампании осталось 5 дней. Подробнее о проекте можно почитать на Kickstarter.

Источник: Engadget