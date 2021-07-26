Realme Flash станет первым Android-смартфоном с магнитной зарядкой





Бренд Realme готовится к релизу своего нового смартфона, о котором появились довольно любопытные подробности. Устройство получит название Realme Flash и станет первым Android-смартфоном с магнитной зарядкой.

Технология будет называться MagDart. Работает она по принципу MagSafe от Apple — специальный зарядный блок крепится к тыльной панели смартфона и передает энергию. Как можно увидеть на изображении выше, решение от Realme существенно больше, чем вариант от Apple. Но в то же время зарядка оборудована вентилятором, что позволяет рассчитывать на более высокую мощность (MagSafe — 15 Вт). Кроме того, сообщается, что зарядка MagDart оснащена разъемом USB-C.

Что касается технических характеристик Realme Flash, девайс оснастят чипсетом Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Работать смартфон будет под управлением Android 11 и оболочки Realme UI 2.0. Больше подробностей об устройстве мы узнаем уже в ближайшее время.

Источник: GSM Arena