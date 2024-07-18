Редактор модов Baldur’s Gate 3 ожидается в сентябре — его тестировщики довольны

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Приближается седьмой большой патч Baldur’s Gate 3, который принесет долгожданный редактор модов Baldur’s Gate 3 Toolkit на ПК. Некоторые моддеры уже смогли их использовать, и им очень понравилось.

Larian Studios рассказала, какие вещи в игре можно будет создавать с помощью нового инструмента. Также появились отзывы моддеров, которые тестировали его закрытую альфа-версию. Студия ранее отмечала, что некоторые радикальные изменения сценария и обнаженные модификации официально не будут поддерживаться, их все же можно будет создать без применения официального инструмента:

Предметы — оружие, доспехи компоненты для крафта и прочее

Косметические изменения — волосы, бороды и другие текстуры и модели

Классы и подклассы — создание новых и модификация имеющихся, изменение свойств, навыков и характеристик

Расы — их можно создавать и редактировать, менять внешность, способности и характеристики

Скины кубиков — можно переделывать и менять их вид

Интерфейс — расширение возможностей и изменение оформления

Различные изменения геймплея, которые Larian называет «улучшением жизни»

Один из модеров, TechRoot, создатель популярного мода Faerun Colors, отмечает, что до сих пор он должен был создавать мод полностью в коде. Однако официальный инструментарий это изменил.

«Теперь набор инструментов позволяет мне выбрать именно тот цвет, который я хочу, где я хочу, и увидеть в игре тысячи других цветов, о которых я даже не думал. Я больше не пишу, теперь я рисую. Задачи, которые раньше были утомительными, такие как создание значков и их регистрация в игре, теперь выполняются в легко понятных и удобных меню».

Другой моддер, LostSoul, отмечает, что он смог создать свой первый мод через час после установки редактора: «Я был благодарен Larian за то, что студия предоставила авторам модов возможность учиться и давать отзывы. Когда вы действительно пытаетесь научиться и создать мод, вы можете определить, где улучшения нужны больше всего».

Седьмой патч выйдет в сентябре, а редактор модов будет доступен для использования только на ПК. Впоследствии созданные моды можно будет экспортировать в консольные версии Baldur’s Gate 3.

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Источники: Steam, GamesRadar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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