«Поворотный момент игры»: сексуальная сцена Baldur’s Gate 3 с медведем происходит из гей-сленга и шуток игроков, — сценарист

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Секс с медведем стал своеобразным мемом-визиткой Baldur’s Gate 3. Старший дизайнер повествования игры Бодлер Уэлч назвал эту сцену с Халсином «переломным моментом в истории игры».

С «медвежьей» сценой знакомы даже те, кто никогда не играл Baldur’s Gate 3. Студия Larian показала ее накануне запуска игры во время прямой трансляции. Сцена привлекла много внимания игроков и СМИ — она фактически сделала игру известной многим людям вне традиционной аудитории Larian и вообще RPG. Во время выступления на Develop: Brighton 2024, сценарист Baldur’s Gate 3 Бодлер Велч углубился в подход Larian к романтическим отношениям.

«Романтика — одна из самых стойких частей фандома, которую можно создать. Люди будут писать о романах в фанфиках в течение многих лет. Обсуждение участников романтических отношений будет длиться очень долго. Возьмите сцену с медведем в Baldur’s Gate 3. … Эта сцена кажется переломным моментом в истории игры, когда сообщество фанфиков чувствует себя не субкультурой, а основной аудиторией, для которой была создана сцена и игра в целом», — сказал Уэлч.

Разработчик говорит, что команда игры знает обо всех шутках, к которым игроки прибегали, о том, что они хотели сделать с «папочкой друидом Халсином», пока Baldur’s Gate 3 был в раннем доступе. Оказывается, на этом этапе разработки Халсин на самом деле не был романтическим вариантом, но разработчики изменили это, когда увидели, какой интерес среди игроков он вызвал.

«И поэтому, чтобы достучаться до этой части сообщества, Larian устроила им невероятную сцену, которая буквально происходит из гей-сообщества — гей-медведь становится гей-медведем, если кто-то действительно знает о связи».

«Гей-медведь» (gay bear) на соответствующем сленге означает «большого, волосатого мужчину-чудака, который идентифицирует себя с ярлыком «медведь», — пишет LGBTQIA Wiki. «Быть «медведем» сочетает в себе гендерное самовыражение, гендерную идентичность и сексуальность; большой, волосатый гетеросексуальный мужчина не будет «медведем». Это, как правило, маскулинные мужчины в возрасте от 30 лет, чье телосложение может включать большой живот, ноги и / или зад», — говорится в описании.

Бодлер Велч объясняет, что этот момент дает ощущение, когда что-то из сленга, из обсуждений в Discord, из шуток, вдруг оказывается в игре. Ранее другой разработчик из Larian, Грег Лидстоун, рассказал, что для в романтической сцене с медведем участвовал координатор интимной близости, чтобы все актеры, привлеченные к сцене, чувствовали себя комфортно.

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Источник: GamesRadar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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