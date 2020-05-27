Redmi анонсировала свой первый компьютерный монитор Redmi Display 1A: IPS, 23,8 дюйма и тонкие рамки за $80

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Компания Redmi решила освоить новый для себя рынок и подготовила к выпуску свой первый компьютерный монитор под названием Redmi Display 1A. Новинка представляет собой аналог недавно выпущенного монитора Xiaomi Mi Display 1A.

Компьютерный монитор Redmi Display 1A выполнен на базе 23,8-дюймовой IPS панели с разрешением Full HD 1920х1080 точек. Устройство обеспечивает максимальную яркость изображения 250 нит и обычную контрастность 1000:1. Благодаря тонким боковым рамкам (толщина 7,3 мм) новинка может эффективно использоваться в конфигурациях из нескольких мониторов. Однако нижняя рамка получилась более крупной. Для подключения источников сигнала предназначены интерфейсы VGA и HDMI.

Новый монитор Redmi Display 1A уже доступен для предварительного заказа в Китае на официальном сайте Xiaomi. Цена устройства составляет около $83. Данная модель обеспечивается 3-летней гарантией производителя. Пока нет сведений о том, когда и по какой цене эта модель будет продаваться в других регионах.

Источник: gsmarena