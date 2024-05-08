Реестр военнообязанных «Оберіг» будет показывать статус получения повестки

В реестре военнообязанных «Оберіг» будет отображаться статус получения повестки. Но этот процесс будет происходить согласно действующему законодательству — она должна быть вручена лично и заверена подписью.

Об этом рассказала DOU заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

«В реестре «Оберіг» есть отдельное поле о статусе вручения человеку повестки — когда была вручена и какой статус. Оповещение военнообязанных происходит только в соответствии с законодательством — лично и заверено подписью. Все другие методы пока не являются правомерными», — отметила она.

Также, по ее словам, когда будет настроено взаимодействие со всеми определенными реестрами, «Оберіг» сможет получать всю необходимую информацию автоматизировано, ТЦК и СП будут контактировать с военнообязанными только в отдельных случаях.

«Но полностью убрать человека из этого процесса мы не можем. Потому что некоторые данные он должен заверять лично. И даже после автоматизированного обновления данных ТЦК все равно сможет вызвать военнообязанного для сверки, если последние изменения вносили давно», — подчеркнула заместитель министра обороны.

Реестр «Оберіг» — это электронная база данных о военнообязанных, призывниках и резервистах, необходимая для ведения воинского учета. «Оберіг» автоматически наполняется информацией из различных государственных реестров, а также данными, собранными работниками ТЦК и СП.Среди прочего в реестре есть такая информация о человеке: ФИО, место жительства, дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, место работы, судимость, сведения об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, присвоенная ВОС, звание и тому подобное.

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