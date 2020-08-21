Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаний Украины» за первое полугодие 2020 года: уменьшение количества сотрудников в «большой пятерке» и резкое снижение темпов роста индустрии





Украинский профильный ресурс DOU.UA опубликовал актуальный рейтинг Топ-50 крупнейших IT-компаний в стране, который продемонстрировал реакцию индустрии на кризис, включая уменьшение количества специалистов в «большой пятерке», наименьшие темпы роста за всю историю рейтинга, наибольшее количество компаний с отрицательной динамикой и т.д.

Среди новичков рейтинга оказалось сразу четыре компании: Playrix (912 специалистов и 22-е место), Andersen (550 и 42-е), Murka Games (505 и 45-е) и Beetroot (480 и 50-е). Если говорить о заметных изменениях в расстановке мест, то Parimatch Tech поднялся с 35-го на 26-е место, Ubisoft — с 25-го на 17-е, а EVOPLAY ворвался в Топ-7 самых крупных компаний, подвинув Infopulse.

Темпы роста — менее 2% за полгода

С января по июль 2020 года количество специалистов в Топ-50 увеличилось на 1299 человек (1,9%) — это самый низкий показатель за всю историю рейтинга (до этого каждые полгода Топ-50 рос минимум на 6%). Если смотреть на 25 крупнейших компаний, то с января по июль количество специалистов увеличилось на 1635 человек (3,2%), это темпы роста примерно на уровне 2015-2016 годов. Количество технических специалистов в Топ-25 выросло на 910 (2%). Для сравнения: с июля 2019 года по январь 2020 года количество технических специалистов увеличилось на 2400 человек (6%).

Впервые за всю историю рейтинга Топ-25/50 у «большой пятерки» наблюдается отрицательная динамика роста — количество специалистов уменьшилось на 336 человек. Всего в пяти крупнейших IT-компаниях Украины работает 26601 специалист, это почти 40% от всего Топ-50. У лидера рейтинга EPAM количество специалистов не изменилось и осталось на уровне 8300. Негативную динамику демонстрирует SoftServe: количество специалистов уменьшилось на 252. GlobalLogic — единственная компания из Топ-5, которая демонстрирует положительную динамику по итогам первого полугодия (+293 специалиста). В Luxoft и Ciklum по итогам первого полугодия отрицательная динамика — уменьшение на 152 и 225 специалистов соответственно.

Всего в первом полугодии положительная динамика только у 23 компаний рейтинга. Более чем на 100 специалистов за полгода выросли 9 компаний: EVOPLAY (438 специалистов), GlobalLogic (293), Genesis (250), Ubisoft (242), Parimatch Tech (216), EVO (114), NIX Solutions (113), DataArt и Ajax Systems (по 100). Также было зарегистрировано рекордное количество компаний с отрицательной динамикой — 14. Наихудшие показатели у SoftServe (-252 специалиста), Ciklum (-225), Luxoft (-152), Intellias (-90), Nexteum (-76), ISD (- 71), Lohika (-53). Если смотреть на относительную долю, то у Nexteum и ISD доля специалистов уменьшилось на 9%, Ciklum — на 8%, Intellias — на 6%, Luxoft и Netpeak Group — на 4%, SoftServe — на 3%.

С января по июль 2020 года сразу 11 компаний открыли новые офисы как в Украине, так и за ее пределами. Относительно украинских локаций, то новые офисы появились в Киеве, Львове, Ужгороде, Житомире. За рубежом — в Польше, Германии, Швеции, Армении, Хорватии, Сингапуре, Вьетнаме, США, Канаде и на Кипре. 44 компании из Топ-50 имеют офисы в Киеве и по 23 — Львове и Харькове. Если смотреть на крупнейшие компании в городах, то в Киеве лидирует EPAM, во Львове и Днепре — SoftServe, в Харькове — NIX Solutions, а в Одессе — Luxoft.

Участникам рейтинга были также заданы вопросы по поводу дальнейших планов и отношения к коронавирусному кризису:

Полную версия рейтинга «Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины» можно изучить по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA