Рекрутеры Google и Amazon считают рамку «Open to work» с LinkedIn «красным флажком» для работодателей

Бывшие рекрутеры Google и Amazon считают, что надпись open to work на вашей аватарке в LinkedIn — это самый большой «красный флажок» для работодателей.

С ними согласны многие эксперты отрасли, но, как говорится, есть много нюансов. CNBC наводит основные аргументы в дискуссии.

«Это самый большой «красный флажок», который может быть у кандидата», — отметила экс-рекрутер Google Нолан Черн.

Специалисты мотивируют это тем, что по-настоящему востребованные специалисты (или те, кто хочет казаться таковыми) не должны никому показывать, что ищут работу.

«В HR есть истина, что лучшие люди не ищут работу. И поэтому они также не будут показывать, что ищут работу», — рассказала бывшая рекрутер Amazon Линдси Мастейн.

Когда дело доходит до найма, рамка open to work может показать, что это именно вы ищете работу. И соответственно, более мотивированы/заинтересованы, и поэтому можете пойти на уступки: «вам что-то от меня нужно — я имею власть в этом разговоре». Но не все карьерные эксперты согласны с этим. Открыто для работы — 33 млн пользователей

LinkedIn создал рамку open to work во время пандемии, в июне 2020 года. Тогда за считанные недели работу потеряли миллионы людей. Соответственно, компания просто решила помочь людям и сделать так, чтобы рекрутеры обратили на них внимание. Курс Frontend від Mate academy. Frontend розробник може легко створити сторінки вебсайту чи вебдодаток. Тому після курсу ви станете затребуваним фахівцем у сфері, що розвивається. Інформація про курс Рамка остается популярной и сейчас. По данным LinkedIn, сейчас ею пользуются более 33 миллионов человек. В LinkedIn же утверждают, что люди, которые воспользовались рамкой, имеют вдвое больше шансов получить сообщение от рекрутера. Также они на 20% чаще получают сообщения от сообщества LinkedIn в целом, некоторые из них сообщают о вакансиях в компаниях. Может пригодиться

Одно из преимуществ использования рамки заключается в том, что небольшие компании, которые не имеют бюджета для рекрутеров, могут видеть, кто ищет работу. Например, когда компания C-Suite Coach активно набирала сотрудников, рамка «значительно облегчила поиск кандидатов». В конце концов, все зависит от контекста. Некоторые работодатели могут нормально к этому относиться, другие могут быть отталкивающими. Курс Frontend від Mate academy. Frontend розробник може легко створити сторінки вебсайту чи вебдодаток. Тому після курсу ви станете затребуваним фахівцем у сфері, що розвивається. Інформація про курс