Рекрутеры Google и Amazon считают рамку «Open to work» с LinkedIn «красным флажком» для работодателей

Бывшие рекрутеры Google и Amazon считают, что надпись open to work на вашей аватарке в LinkedIn — это самый большой «красный флажок» для работодателей.
С ними согласны многие эксперты отрасли, но, как говорится, есть много нюансов. CNBC наводит основные аргументы в дискуссии.
«Это самый большой «красный флажок», который может быть у кандидата», — отметила экс-рекрутер Google Нолан Черн.
Специалисты мотивируют это тем, что по-настоящему востребованные специалисты (или те, кто хочет казаться таковыми) не должны никому показывать, что ищут работу.
«В HR есть истина, что лучшие люди не ищут работу. И поэтому они также не будут показывать, что ищут работу», — рассказала бывшая рекрутер Amazon Линдси Мастейн.
Когда дело доходит до найма, рамка open to work может показать, что это именно вы ищете работу. И соответственно, более мотивированы/заинтересованы, и поэтому можете пойти на уступки: «вам что-то от меня нужно — я имею власть в этом разговоре».
Но не все карьерные эксперты согласны с этим.
Открыто для работы — 33 млн пользователей
LinkedIn создал рамку open to work во время пандемии, в июне 2020 года. Тогда за считанные недели работу потеряли миллионы людей.
Соответственно, компания просто решила помочь людям и сделать так, чтобы рекрутеры обратили на них внимание.
Рамка остается популярной и сейчас. По данным LinkedIn, сейчас ею пользуются более 33 миллионов человек.
В LinkedIn же утверждают, что люди, которые воспользовались рамкой, имеют вдвое больше шансов получить сообщение от рекрутера. Также они на 20% чаще получают сообщения от сообщества LinkedIn в целом, некоторые из них сообщают о вакансиях в компаниях.
Может пригодиться
Одно из преимуществ использования рамки заключается в том, что небольшие компании, которые не имеют бюджета для рекрутеров, могут видеть, кто ищет работу.
Например, когда компания C-Suite Coach активно набирала сотрудников, рамка «значительно облегчила поиск кандидатов».
В конце концов, все зависит от контекста. Некоторые работодатели могут нормально к этому относиться, другие могут быть отталкивающими.
Но независимо от этого, куда большее значение имеет наполнение профиля: список предыдущих и текущих должностей, ваших достижений в каждой роли и т.д. Если у вас стоит рамка open to work, а ваш профиль пустой — это принципиально ничего не изменит.