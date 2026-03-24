ИИ-боты достали Reddit: платформа хочет ввести ID-верификацию пользователей

Reddit сталкивается с реальной проблемой ботов. И, чтобы справиться с ней, Reddit рассматривает использование последнего популярного решения в технологической индустрии: проверки личности. Однако как к этому отнесутся пользователи — большой вопрос.





На техническом шоу TBPN генеральный директор Reddit Стив Хаффман рассказал о том, как ИИ создает проблемы для платформы, и обсудил возможные решения. Хаффман объяснил, как эти решения должны ответить на вопрос: «Действительно ли сейчас на Reddit находится человек?»

«Reddit создан для людей», — сказал Хаффман, после чего обсудил различные процессы проверки, которые компания рассматривает.

Действительно, Reddit долгое время имел проблемы с автоматизированными аккаунтами и контент-фермами, которые размещали посты и манипулировали системой апвотов. Однако с ростом ИИ Reddit стал завален ботами, которые пытаются имитировать реальных пользователей и отвечать на их посты и комментарии спамом.

«Самый легкий способ — это что-то вроде Face ID или Touch ID, или в целом технология, называемая passkeys», — продолжил Хаффман.

С 2024 года Google значительно увеличил видимость Reddit в результатах поиска. Вследствие этого спамеры массово пришли на Reddit как на инструмент SEO. Интересно будет увидеть, какой метод проверки личности выберет Reddit. Независимо от выбора, это, скорее всего, вызовет негативную реакцию очень принципиальной и ориентированной на приватность аудитории платформы.





«Каждая платформа хочет знать: «это человек?» Теперь версия Reddit: «это человек, но мы не хотим знать, какой именно человек»», — уверяет Хаффман.

Это довольно важное отличие для Reddit, который базирует платформу на возможности пользователей оставаться анонимными.

Хаффман пояснил, что существуют «более тяжелые версии» проверки личности, такие как «сервисы проверки ID», которым компания уже подчиняется там, где этого требуют государственные регуляции. Однако, похоже, они не планируют внедрять такие методы более широко, чтобы бороться с проблемой ботов на платформе.

Алексис Оганян, соучредитель Reddit, который покинул совет компании в 2020 году, опубликовал сообщение в поддержку попытки решить проблему ботов, но также отметил, что это будет сложно сделать без отчуждения пользователей Reddit.

«RDDT требовать Face ID — это не то, что я имел в своем бинго, но что-то нужно сделать со всем фейковым / ботированным контентом — я просто не знаю, как продать сканирование лица реддиторам или даже тем, кто просто читает», — сказал Оганян.

В своем интервью на TBPN Хаффман поддержал реальные случаи использования ИИ на сайте, например, боты для автоматического перевода. Однако Хаффман отметил, что даже с хорошими ИИ-ботами на платформе компания должна быть уверена, что за ботом стоит реальный человек. Reddit уже анонсирует более-менее конкретные планы:

«Не только измерять, является ли пользователь человеком, но и маркировать и обозначать автоматизированные учетные записи без необходимости полной блокады».

Компания планирует ввести систему идентификации и маркировки ботов наряду с верифицированными профилями для публичных фигур, брендов и других доверенных участников, чтобы пользователи могли четче видеть, что именно является автоматизированным контентом.

Это часть более широкой стратегии, направленной на защиту доверия к дискуссиям и информации на платформе. Кроме борьбы со спамом, обеспечение того, что, чтобы реклама и другая коммерческая активность таргетировалась на реальных людей, становится для Reddit критическим.

Некоторые пользователи указывают, что боты могут снижать ценность рекламной аналитики через фейковые показы и взаимодействия, что имеет экономические последствия для платформы.





Другие совсем не против проходить предложенные проверки:

«Если они на самом деле просто принимают ответ «да/нет» от ОС без сохранения биометрии, тогда у меня нет проблем с этим», — комментирует один из пользователей.

Долгосрочные случаи ИИ-ботов, которые массово заполняют Reddit и другие площадки, исследуются уже довольно давно. В 2025 году исследовательская группа опубликовала эксперимент, где IS-боты опубликовали более 1 700 комментариев на subreddit Change My View, проникнув в дискуссии под видом различных личностей, включая вымышленные и противоречивые. Инцидент еще тогда спровоцировал разговоры о необходимости идентификации пользователей.





Источник: Mashable