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Релиз расширения Top Gun для Microsoft Flight Simulator отложен до 2022 года

Релиз расширения Top Gun для Microsoft Flight Simulator отложен до 2022 года

Релиз расширения Top Gun для Microsoft Flight Simulator отложен до 2022 года


На прошлой неделе появилась информация о том, что Paramount в очередной раз отложила премьеры своих фильмов, среди которых и продолжение культовой ленты «Top Gun». Если ранее релиз «Top Gun: Maverick» был намечен на 19 ноября 2021 года, то теперь это произойдет только в конце весны следующего года — 27 мая 2022 года.

Microsoft планировала выпустить специальное расширение Top Gun для Microsoft Flight Simulator, приуроченное к премьере фильма. DLC должно было стать доступным пользователям паралельно с выходом фильма. Но теперь фанатам игры придется подождать патч до мая следующего года.

Напомню, расширение Top Gun было анонсировано на конференции E3 2021. Впрочем, подробностей о нем пока немного. Лишь известно, что патч принесет некоторые локации и самолеты из фильма «Top Gun: Maverick».

Источник: The Verge

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