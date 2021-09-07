Релиз расширения Top Gun для Microsoft Flight Simulator отложен до 2022 года





На прошлой неделе появилась информация о том, что Paramount в очередной раз отложила премьеры своих фильмов, среди которых и продолжение культовой ленты «Top Gun». Если ранее релиз «Top Gun: Maverick» был намечен на 19 ноября 2021 года, то теперь это произойдет только в конце весны следующего года — 27 мая 2022 года.

Microsoft планировала выпустить специальное расширение Top Gun для Microsoft Flight Simulator, приуроченное к премьере фильма. DLC должно было стать доступным пользователям паралельно с выходом фильма. Но теперь фанатам игры придется подождать патч до мая следующего года.

Напомню, расширение Top Gun было анонсировано на конференции E3 2021. Впрочем, подробностей о нем пока немного. Лишь известно, что патч принесет некоторые локации и самолеты из фильма «Top Gun: Maverick».

Источник: The Verge