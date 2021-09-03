Paramount в очередной раз отложила премьеры своих фильмов, «Top Gun: Maverick» и «Mission: Impossible 7» выйдут только в 2022 году
Несмотря на отдельные случаи высоких киноборов киноиндустрию в целом продолжает лихорадить из-за новой волны заболеваний COVID-19 Delta. Так, студия Paramount Pictures в очередной раз перенесла на более поздние даты сразу три фильма, чем не преминули воспользоваться конкуренты, заняв освободившиеся слоты.
Больше всего не повезло картине «Top Gun: Maverick» / «Топ Ган: Мэверик» — если ранее фанаты расчитывали увидеть Тома Круза на больших экранах 19 ноября 2021 года, то теперь это произойдет только в конце весны следующего года — 27 мая 2022 года. Аналогичная ситуация и с другим блокбастером данного актера — седьмую часть его шпионской франшизы «Миссия невыполнима» передвинули с 27 мая на 30 сентября 2022 года, то есть до премьеры этого фильма еще больше года. Фильм «Чудаки навсегда» не претендует на высокие сборы, но переносы задели его — премьеру сдвинули с 22 октября 2021 года на 4 февраля 2022 года.
Так как слот 19 ноября 2021 года освободился, Sony Pictures решила перенести свой фильм «Ghostbusters: Afterlife» / «Охотники за привидениями: Наследники» с 12 ноября на эту дату, отодвинув свой релиз подальше от супергеройской картины Marvel «Eternals» / «Вечные» (5 ноября 2021).
Отметим, что это практически наверняка не последний перенос кинорасписания и если ситуация с пандемией COVID-19 будет ухудшаться, то страны будут вынуждены вводить более строгие карантинные ограничения, а киностудии Sony, MGM, Disney, Universal, Warner Bros. и др. — соответствующим образом переделывать график.
В данный момент график кинопремьер на 2021 год выглядит следующим образом:
- “Dear Evan Hansen” (Universal) — 24 сентября
- “The Many Saints of Newark” (Warner Bros.) — 1 октября
- “No Time to Die” (MGM) — 8 октября
- “Venom: Let There be Carnage” (Sony) — 15 октября
- “Halloween Kills” (Universal) — 15 октября
- “Dune” (Warner Bros.) — 22 октября
- “Eternals” (Marvel/Disney) — 5 ноября
- “Ghostbusters: Afterlife” (Sony) — 19 ноября
- “West Side Story” (Disney) — 10 декабря
- “Spider-Man: Far From Home” (Sony) — 17 декабря
- “The Matrix Resurrections” (Warner Bros.) — 22 декабря
Источник: Variety