



Несмотря на отдельные случаи высоких киноборов киноиндустрию в целом продолжает лихорадить из-за новой волны заболеваний COVID-19 Delta. Так, студия Paramount Pictures в очередной раз перенесла на более поздние даты сразу три фильма, чем не преминули воспользоваться конкуренты, заняв освободившиеся слоты.

Больше всего не повезло картине «Top Gun: Maverick» / «Топ Ган: Мэверик» — если ранее фанаты расчитывали увидеть Тома Круза на больших экранах 19 ноября 2021 года, то теперь это произойдет только в конце весны следующего года — 27 мая 2022 года. Аналогичная ситуация и с другим блокбастером данного актера — седьмую часть его шпионской франшизы «Миссия невыполнима» передвинули с 27 мая на 30 сентября 2022 года, то есть до премьеры этого фильма еще больше года. Фильм «Чудаки навсегда» не претендует на высокие сборы, но переносы задели его — премьеру сдвинули с 22 октября 2021 года на 4 февраля 2022 года.

Так как слот 19 ноября 2021 года освободился, Sony Pictures решила перенести свой фильм «Ghostbusters: Afterlife» / «Охотники за привидениями: Наследники» с 12 ноября на эту дату, отодвинув свой релиз подальше от супергеройской картины Marvel «Eternals» / «Вечные» (5 ноября 2021).

Отметим, что это практически наверняка не последний перенос кинорасписания и если ситуация с пандемией COVID-19 будет ухудшаться, то страны будут вынуждены вводить более строгие карантинные ограничения, а киностудии Sony, MGM, Disney, Universal, Warner Bros. и др. — соответствующим образом переделывать график.

В данный момент график кинопремьер на 2021 год выглядит следующим образом:

“Dear Evan Hansen” (Universal) — 24 сентября

“The Many Saints of Newark” (Warner Bros.) — 1 октября

“No Time to Die” (MGM) — 8 октября

“Venom: Let There be Carnage” (Sony) — 15 октября

“Halloween Kills” (Universal) — 15 октября

“Dune” (Warner Bros.) — 22 октября

“Eternals” (Marvel/Disney) — 5 ноября

“Ghostbusters: Afterlife” (Sony) — 19 ноября

“West Side Story” (Disney) — 10 декабря

“Spider-Man: Far From Home” (Sony) — 17 декабря

“The Matrix Resurrections” (Warner Bros.) — 22 декабря

Источник: Variety