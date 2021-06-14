Не Сталкером Единым — Starfield, Halo Infinite, Redfall и другие анонсы Microsoft на E3 2021

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Вечером 13 июня прошла совместная онлайн-трансляция Xbox & Bethesda Games Showcase в рамках E3 — в рамках полуторачасовой презентации показали и анонсировали 30 игр от партнеров и внутренних студий, 27 из которых станут частью каталога Xbox Game Pass.

Тизер Starfield

Космическая RPG от Bethesda станет консольным эксклюзивом Xbox — релиз состоится 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. Действие развернётся в 24 веке, а главный герой станет членом фракции Constellation, которую описывают как «смесь NASA, Лиги выдающихся джентльменов и Индианы Джонса». Помимо Constellation в игре, которую управляющий директор Bethesda Эшли Ченг назвал «симулятором Хана Соло», будет еще несколько фракций. Детали сюжета разработчики пока держат в тайне.

Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Новые подробности о продолжении знаменитого шутера GSC Game World, включая системные требования и детали предзаказа, собрали в отдельном материале. Релиз игры запланирован на 28 апреля 2022 года — на старте она будет доступна только на ПК и Xbox Series X|S.

Первый геймплей Forza Horizon 5

Новая часть знаменитой гоночной аркады перенесет в Мексику, а выйдет она 9 ноября на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. В Microsoft также подтвердили разработку следующей игры в серии Forza Motorsport.

Анонс Back 4 Blood

Кооперативный шутер от создателей Left 4 Dead выйдет 12 октября и будет доступен в Xbox Game Pass со дня релиза.

Тизер Contraband — следующей игры Avalanche Studios

Создатели Just Cause и RAGE 2 разрабатывают кооперативный экшен о контрабандистах.

Halo Infinite — первый взгляд на многопользовательский режим игры

Мультиплеер Halo Infinite будет условно-бесплатным (впервые в истории серии) и с поддержкой 120 fps, причем первый сезон стартует одновременно с сюжетной кампанией. Игра выйдет в конце 2021 года и будет доступна в каталоге Xbox Game Pass в день релиза для ПК и консолей.

Релиз Microsoft Flight Simulator на Xbox Series X|S

Microsoft Flight Simulator выйдет на Xbox Series X|S 27 июля и будет включен в каталог Xbox Game Pass. Одновременно команда разработчиков представила бесплатное расширение Top Gun: Мэверик, которое выйдет вместе с новым фильмом Top Gun: Мэверик 19 ноября 2021 года.

Redfall — новая игра студии Arkane

Кооперативный экшен в открытом мире об охотниках на вампиров от команды Arkane Austin, известной по Prey и Dishonored. «Городок Редфолл на острове в штате Массачусетс осаждает легион вампиров. Они устроили солнечное затмение и полностью отрезали остров от внешнего мира. Горстке выживших приходится бороться с кошмарными врагами, которые хотят обескровить город. Выбирайте одного из уникальных героев и объединяйтесь с другими игроками, чтобы собрать идеальную команду охотников на вампиров.» из описания игры

Игра выйдет летом 2022 года и будет консольным эксклюзивом Xbox. Первый геймплейный трейлер Battlefield 2042 Игра выйдет 22 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Diablo II: Resurrected Обновленная версия экшен-RPG от Blizzard выйдет 23 сентября. Fallout 76 Крупное обновление Steel Reign выйдет 7 июля. Обновленное издание The Elder Scrolls Online The Elder Scrolls Online: Console Enhanced выйдет 15 июня и станет бесплатным обновлением базовой игры для всех владельцев ESO. Hades на Xbox Признанный «рогалик‎» от Supergiant Games выйдет на консолях Microsoft 13 августа — и сразу же будет доступен в Game Pass. Somerville Научно-фантастическое приключение от сооснователя Playdead — студии-разработчика Limbo и Inside — выйдет в 2022-м. Party Animals Кооперативная игра выйдет в 2022 году — и сразу же будет доступен в Game Pass.

Анонс A Plague Tale: Requiem

Сиквел отмеченного множеством наградам приключением от Asobo Studio выйдет в 2022 году и с первого дня будет доступен в каталоге Xbox Game Pass.

Геймплейный трейлер Far Cry 6

Шутер от Ubisoft выходит 7 октября.

Анонс The Outer Worlds 2

Действие сиквела от Obsidian Entertainment происходит в новой звездной системе с новой командой. На старте игра будет консольным эксклюзивом Xbox.

Анонс Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Релиз JRPG от Rabbit & Bear Studios запланирован на 2023 год.

The Ascent

Одиночный и кооперативный ролевой Action-shooter, действие в котором происходит в мире киберпанка, выйдет 19 августа — сразу же в Game Pass.

Slime Rancher 2

Продолжение приключений Беатрикс ЛеБо от Monomi Park выйдет в 2022 году.

Shredders

Симулятор сноубординга выйдет в декабре 2021-го — сразу же в Game Pass.

Atomic Heart

Шутер сразу же выйдет Game Pass, но точная дата релиза пока не сообщается.

Replaced

2.5D ретро-футуристический экшен-платформер, в котором вы играете за R.E.A.C.H – искусственный интеллект, запертый в человеческом теле против собственной воли. Replaced сочетает в себе кинематографический платформер, пиксель-арт и свободные боевые действия с глубоким увлекательным антиутопическим сюжетом, разворачивающимся в альтернативных 1980-х годах. Игра выйдет в 2022 году.

Геймплейный трейлер Age of Empires IV — игра выходит 28 октября