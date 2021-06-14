Не Сталкером Единым — Starfield, Halo Infinite, Redfall и другие анонсы Microsoft на E3 2021
Вечером 13 июня прошла совместная онлайн-трансляция Xbox & Bethesda Games Showcase в рамках E3 — в рамках полуторачасовой презентации показали и анонсировали 30 игр от партнеров и внутренних студий, 27 из которых станут частью каталога Xbox Game Pass.
Тизер Starfield
Космическая RPG от Bethesda станет консольным эксклюзивом Xbox — релиз состоится 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. Действие развернётся в 24 веке, а главный герой станет членом фракции Constellation, которую описывают как «смесь NASA, Лиги выдающихся джентльменов и Индианы Джонса». Помимо Constellation в игре, которую управляющий директор Bethesda Эшли Ченг назвал «симулятором Хана Соло», будет еще несколько фракций. Детали сюжета разработчики пока держат в тайне.
Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Новые подробности о продолжении знаменитого шутера GSC Game World, включая системные требования и детали предзаказа, собрали в отдельном материале. Релиз игры запланирован на 28 апреля 2022 года — на старте она будет доступна только на ПК и Xbox Series X|S.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выходит 28 апреля 2022 года — геймплейный трейлер [Обновлено: системные требования и детали предзаказа]
Первый геймплей Forza Horizon 5
Новая часть знаменитой гоночной аркады перенесет в Мексику, а выйдет она 9 ноября на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. В Microsoft также подтвердили разработку следующей игры в серии Forza Motorsport.
Анонс Back 4 Blood
Кооперативный шутер от создателей Left 4 Dead выйдет 12 октября и будет доступен в Xbox Game Pass со дня релиза.
Тизер Contraband — следующей игры Avalanche Studios
Создатели Just Cause и RAGE 2 разрабатывают кооперативный экшен о контрабандистах.
Halo Infinite — первый взгляд на многопользовательский режим игры
Мультиплеер Halo Infinite будет условно-бесплатным (впервые в истории серии) и с поддержкой 120 fps, причем первый сезон стартует одновременно с сюжетной кампанией. Игра выйдет в конце 2021 года и будет доступна в каталоге Xbox Game Pass в день релиза для ПК и консолей.
Релиз Microsoft Flight Simulator на Xbox Series X|S
Microsoft Flight Simulator выйдет на Xbox Series X|S 27 июля и будет включен в каталог Xbox Game Pass. Одновременно команда разработчиков представила бесплатное расширение Top Gun: Мэверик, которое выйдет вместе с новым фильмом Top Gun: Мэверик 19 ноября 2021 года.
Redfall — новая игра студии Arkane
Кооперативный экшен в открытом мире об охотниках на вампиров от команды Arkane Austin, известной по Prey и Dishonored.
«Городок Редфолл на острове в штате Массачусетс осаждает легион вампиров. Они устроили солнечное затмение и полностью отрезали остров от внешнего мира. Горстке выживших приходится бороться с кошмарными врагами, которые хотят обескровить город. Выбирайте одного из уникальных героев и объединяйтесь с другими игроками, чтобы собрать идеальную команду охотников на вампиров.»
из описания игры
Игра выйдет летом 2022 года и будет консольным эксклюзивом Xbox.
Первый геймплейный трейлер Battlefield 2042
Игра выйдет 22 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Diablo II: Resurrected
Обновленная версия экшен-RPG от Blizzard выйдет 23 сентября.
Fallout 76
Крупное обновление Steel Reign выйдет 7 июля.
Обновленное издание The Elder Scrolls Online
The Elder Scrolls Online: Console Enhanced выйдет 15 июня и станет бесплатным обновлением базовой игры для всех владельцев ESO.
Hades на Xbox
Признанный «рогалик» от Supergiant Games выйдет на консолях Microsoft 13 августа — и сразу же будет доступен в Game Pass.
Somerville
Научно-фантастическое приключение от сооснователя Playdead — студии-разработчика Limbo и Inside — выйдет в 2022-м.
Party Animals
Кооперативная игра выйдет в 2022 году — и сразу же будет доступен в Game Pass.
Анонс A Plague Tale: Requiem
Сиквел отмеченного множеством наградам приключением от Asobo Studio выйдет в 2022 году и с первого дня будет доступен в каталоге Xbox Game Pass.
Геймплейный трейлер Far Cry 6
Шутер от Ubisoft выходит 7 октября.
Анонс The Outer Worlds 2
Действие сиквела от Obsidian Entertainment происходит в новой звездной системе с новой командой. На старте игра будет консольным эксклюзивом Xbox.
Анонс Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
Релиз JRPG от Rabbit & Bear Studios запланирован на 2023 год.
The Ascent
Одиночный и кооперативный ролевой Action-shooter, действие в котором происходит в мире киберпанка, выйдет 19 августа — сразу же в Game Pass.
Slime Rancher 2
Продолжение приключений Беатрикс ЛеБо от Monomi Park выйдет в 2022 году.
Shredders
Симулятор сноубординга выйдет в декабре 2021-го — сразу же в Game Pass.
Atomic Heart
Шутер сразу же выйдет Game Pass, но точная дата релиза пока не сообщается.
Replaced
2.5D ретро-футуристический экшен-платформер, в котором вы играете за R.E.A.C.H – искусственный интеллект, запертый в человеческом теле против собственной воли. Replaced сочетает в себе кинематографический платформер, пиксель-арт и свободные боевые действия с глубоким увлекательным антиутопическим сюжетом, разворачивающимся в альтернативных 1980-х годах. Игра выйдет в 2022 году.
Геймплейный трейлер Age of Empires IV — игра выходит 28 октября
Пираты Карибского моря в Sea of Thieves
Кроссовер запустят одновременно с третьим сезоном игры от Rare, который выходит 22 июня.
Анонс 12 Minutes
Инди-долгострой о временной петле выходит 19 августа 2021 года и будет доступна в каталоге Xbox Game Pass с первого дня для владельцев консолей и ПК.
Геймплейный трейлер Psychonauts 2
Сиквел экшен-платформера от Double Fine выйдет 25 августа.
Выход Yakuza: Like a Dragon в Game Pass — игра появится в библиотеке подписного сервиса 13 июня
Grounded
«Выживалка» от Obsidian получит крупное обновление Shroom & Doom выйдет 30 июня.
Among Us выйдет на Xbox Series X|S и в каталоге Xbox Game Pass до конца 2021 года
После выхода патча в игре появится расширенное лобби — в игре смогут участвовать одновременно до 15 человек.
В библиотеку Xbox и ПК добавят 10 игр, включая Arx Fatalis, три номерных части Fallout и DOOM 2016 года
DOOM Eternal
29 июня выйдет обновленная версия DOOM Eternal — с повышенной частотой кадров 120 FPS и разрешением 4K.
Мини-холодильники Xbox
Microsoft решила выпустить холодильники в виде консолей Series X — они поступят в продажу в конце 2021 года.