Релизный трейлер Senua’s Saga: Hellblade II — игра выходит уже завтра, 21 мая

Разработчики Senua’s Saga: Hellblade II Ninja Theory опубликовали трейлер запуска игры, где подробно описаны все испытания и страдания, которые Сенуа испытывает во время своего путешествия. Это бои с демонами, огонь, и много плача. Как пошутили в The Verge, «в конце концов, игра называется Hellblade, а не Very Nice Spring Day Blade».

Заявлено, что видео трейлера отснято на Xbox Series X. В описании игры говорится:

«В сиквеле отмеченной наградами игры Hellblade: Senua’s Sacrifice Сенуа снова отправляется в суровое путешествие на выживание сквозь мифы и ужасы Исландии эпохи викингов. Стремясь спасти тех, кого погубила безжалостная тирания, Сенуа вступает в поединок с тьмой внутри и снаружи».

Игра выйдет во вторник, 21 мая, на Xbox и ПК. Игра имеет текстовую украинскую локализацию, в Steam сейчас стоит цена 925₴. Системные требования следующие: