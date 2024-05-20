Новости Игры 20.05.2024 в 20:06 comment views icon

Релизный трейлер Senua’s Saga: Hellblade II — игра выходит уже завтра, 21 мая

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Андрей Русанов

Автор сайта

Релизный трейлер Senua’s Saga: Hellblade II — игра выходит уже завтра, 21 мая

Разработчики Senua’s Saga: Hellblade II Ninja Theory опубликовали трейлер запуска игры, где подробно описаны все испытания и страдания, которые Сенуа испытывает во время своего путешествия. Это бои с демонами, огонь, и много плача. Как пошутили в The Verge, «в конце концов, игра называется Hellblade, а не Very Nice Spring Day Blade».

Заявлено, что видео трейлера отснято на Xbox Series X. В описании игры говорится:

«В сиквеле отмеченной наградами игры Hellblade: Senua’s Sacrifice Сенуа снова отправляется в суровое путешествие на выживание сквозь мифы и ужасы Исландии эпохи викингов. Стремясь спасти тех, кого погубила безжалостная тирания, Сенуа вступает в поединок с тьмой внутри и снаружи».

Игра выйдет во вторник, 21 мая, на Xbox и ПК. Игра имеет текстовую украинскую локализацию, в Steam сейчас стоит цена 925₴. Системные требования следующие:

Senua’s Saga: Hellblade II

Создатели Hellblade 2 ежедневно будут делиться контентом игры до ее релиза 21 мая — также известны системные требования

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