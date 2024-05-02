Новости Игры 02.05.2024 в 17:15 comment views icon

Создатели Hellblade 2 ежедневно будут делиться контентом игры до ее релиза 21 мая — также известны системные требования

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Андрей Русанов

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Студия Ninja Theory ежедневно будет публиковать контент игры Senua’s Saga: Hellblade 2 до ее выхода 21 мая. сейчас компания поделилась изображением Сенуа среди скал, которая смотрит на закат и на каменистый ландшафт с озером. На скриншоте не видно ни одного спойлера, который бы рассказывал какие-то детали сюжета.

Hellblade 2 — Ninja Theory щодня даватиме новий контент гри

«Учитывая то, что я играл в Hellblade 2, он явно на пути к тому, чтобы стать одним из самых важных эксклюзивов, выпущенных на платформе этого поколения. Это не только плавная и чувствительная приключенческая игра, которая может похвастаться лучшей в своем классе визуальной точностью, но это также опыт, который должен передать что-то значимое», — сказал главный редактор GamesRadar Джош Уэст об игре, которая будет эксклюзивом Xbox и ПК.

Также Ninja Theory опубликовала в Steam системные требования Hellblade 2. Она не самая требовательная, но это все же новая игра с современной графикой.

  • ОС: Windows 10/11 64 Bit
  • Процессор: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1070 | AMD RX 5700 | Intel Arc A580
  • Место на накопителе: 70 GB (нужен SSD)

В Senua’s Saga: Hellblade 2 будет украинская текстовая локализация. Сейчас на странице игры стоит цена 925₴.

Видео: Senua’s Saga Hellblade II выйдет 21 марта с украинской локализацией, Ninja Theory рассказали о создании игры

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