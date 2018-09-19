Renault EZ-PRO — концепт электрического коммерческого робомобиля, который можно использовать для торговли и курьерской доставки

Компания Renault анонсировала концепт Renault EZ-PRO, представляющий собой автономный электрический «робомобиль» с постоянным подключением к сети. В отличие от модели EZ-GO, новый концепт позиционируется как профессиональное решение для коммерческого использования, например, в курьерской доставке в рамках «последней мили», в качестве мобильного кафе, вендингового автомата, почтомата на колесах и т.д.

Робомобили Renault EZ-PRO могут передвигаться по заданному маршруту самостоятельно (Robo Pod) или в составе колонны за головным электромобилем с водителем-человеком за рулем (Leader Pod). Разработчики предлагают несколько вариантов модулей, созданных под требования конкретного заказчика. Это может быть как единый грузовой отсек, так и варианты с отдельными зонами или ящиками с парольным доступом.

Создатели проекта отмечают, что хотели сделать его удобным не только для компаний, но и для потребителей. Так, клиент сможет с помощью мобильного приложения выбрать конкретное место и время доставки, на основании этой информации система автоматически построит оптимальный маршрут передвижения Renault EZ-PRO.

Наблюдать за процессом доставки можно будет на смартфоне, как в случае с сервисом Uber, что позволит не терять время на ожидание. Потребитель также сможет выбрать опцию, при которой на робомобиле приедет курьер-человек или же вариант, при котором он самостоятельно спустится к подъезду и заберет доставку из кузова, открыв нужный ящик с помощью мобильного приложения.

Дизайн Renault EZ-PRO был разработан таким образом, чтобы робомобиль практически не выделялся на фоне современного городского пространства. Дизайнеры использовали плавные линии корпуса, глянцевые отражающие поверхности и обтекатели, прикрывающие колеса.

По данным Renault, в данный момент доставка товаров и грузов в рамках «последней мили» занимает порядка 30% городского трафика, так что любая оптимизация данного процесса способна снизить количество пробок. Как мы уже упоминали, робомобили EZ-PRO будут управляться с помощью удаленного центра контроля, в который будет поступать информация от каждого робомобиля и городской инфраструктуры.

Источник: Renault