Рендеры Apple Watch Series 7 демонстрируют увеличенный дисплей и обновленные циферблаты





Недавно мы с вами делились информацией о том, что Apple Watch Series 7 должны выйти в двух новых размерах: 41 мм и 45 мм. Теперь же появилось немного больше данных о смарт-часах, а также их новые рендеры.

Если сравнивать с Series 6, седьмое поколение станет немного крупнее. Размеры каждой версии увеличатся примерно на миллиметр, но визуально часы будут казаться еще больше за счет плоских боковых граней. 45-миллиметровые Apple Watch Series 7 будут оснащены 1.9″ дисплеем с разрешением 396х484 пикселя. Рамки вокруг экрана будут тоньше, чем у предшественников. Аналогичная ситуация будет и с 41-миллиметровой моделью, однако размер экрана и его разрешение пока не уточняются.

Увеличение дисплеев повлечет за собой и появление обновленных циферблатов. Подобная ситуация уже была с выпуском Series 4, когда Apple сделала экраны в часах более крупными. Сообщается о новых циферблатах Continuum, Atlas и Modular Max. Также упоминается об усовершенствованных вотчфейсах от Nike+ и Hermes.

Modular Max будут содержать два слота для вывода информации. Например, можно будет отобразить прогноз погоды и часовые пояса, музыку и таймер и т.д. В верхней части будут выведены цифровые часы и рядом с ними кольца активности.

Циферблат Atlas был продемонстрирован впервые еще во время сессий для разработчиков на WWDC летом этого года. Теперь же можно увидеть, как он будет выглядеть на 45-миллиметровых Apple Watch Series 7.

Остается неясным вопрос касательно совместимости существующих ремешков со смарт-часами Series 7. Ранее сообщалось, что они будут совместимы, но сейчас однозначности по этой теме нет.

Из прочих слухов, сообщается, что Series 7 будут выпущены в новом светло-зеленом цвете. Также при их изготовлении будет использована новая технология, которая позволит уменьшить расстояние между дисплеем и защитным стеклом. Ожидается, что часы представят вместе с iPhone 13 уже в этом месяце, но на первых порах будет дефицит часов из-за задержек с производством.

Источник: 9to5mac