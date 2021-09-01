СМИ: Новые Apple Watch могут задержаться из-за производственных трудностей





О проблемах с производством следующих Apple Watch и высокой вероятности переноса их выхода со ссылкой на свои источники написали сразу несколько крупных СМИ, включая Nikkei и Bloomberg.

Все предыдущие утечки и слухи указывали, что Apple Watch Series 7 выйдут вместе с iPhone 13 в сентябре — презентация ожидается 14 сентября. Предстоящая смена поколений Apple Watch якобы ознаменует первое за долгие годы крупное изменение дизайна — плоская форма корпуса и прямые грани в стиле актуальных iPhone и iPad, а также два новых размерах (41 мм и 45 мм). Также новая модель, как ожидается, предложит более продвинутые характеристики и новые возможности, включая измерение артериального давления (ранее эта функция дебютировала в Samsung Galaxy Watch4).

Если верить информаторам Nikkei и Bloomberg, Apple приостановила выпуск новых Apple Watch из-за производственных трудностей и, как следствие, высокого процента брака. Предположительно, недостаточно высокое качество связано со сложностью конструкции. Ситуацию усугубляют повышенные требования к влагозащите. Якобы Apple вместе с поставщиками компонентов круглосуточно работает над решением проблем, но существует большая вероятность, что устройство придется отложить на более поздний срок.