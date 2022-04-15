Renesas выпустила первые чипы PCIe 6.0 для устройств следующего поколения

Корпорация Renesas Electronics представила первые чипы PCIe 6.0. Производитель анонсировал 11 новых буферов синхронизации и 4 новых мультиплексора. Эти новинки позволят создавать материнские платы и другие устройства по стандартам PCIe 6.0, но они также будут совместимы с PCIe Gen5.

Стандарт PCIe 6.0 поддерживает скорость передачи данных 64 ГТ/с (гигатранзакций в секунду) и новые буферы ориентированы для отраслевых стандартов следующего поколения.

«Время синхронизации PCIe Gen6 будет лежать в основе нового оборудования в центрах обработки данных, высокоскоростных сетях и других приложениях. Как и в предыдущих поколениях, Renesas предоставляет клиентам первое решение для синхронизации, позволяющее использовать эти новые, более производительные системы. Захер Байдас, вице-президент подразделения продуктов синхронизации в Renesas

Среди основных характеристик новых буферов и мультиплексоров тактовых импульсов PCIe Gen6:

30-процентная экономия места по сравнению с устройствами прошлого поколения.

Функции устойчивости к отключению питания и гибкой последовательности запуска.

Выбираемые адреса SMBus для использования несколько устройств

Функция защиты от записи SMBus повышает безопасность системы

Поддержка мониторинг системы и резервирование при помощи выхода Loss-Of-Signal (LOS)

Поддержка включения/выключения высокоскоростного последовательного выхода и последовательное подключение устройств благодаря 4-проводному интерфейсу Side-Band

Буферы RC190xx предлагаются в конфигурациях с 4, 8, 13, 16, 20 и 24 выходами. Мультиплексоры RC192xx включают версии с 2, 4, 8 и 16 выходами. Новые устройства предлагаются в упаковках размером всего 3 мм x 3 мм и уже доступны вместе со схемой оценочной платы.