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Renesas выпустила первые чипы PCIe 6.0 для устройств следующего поколения

Renesas выпустила первые чипы PCIe 6.0 для устройств следующего поколения

Корпорация Renesas Electronics представила первые чипы PCIe 6.0. Производитель анонсировал 11 новых буферов синхронизации и 4 новых мультиплексора. Эти новинки позволят создавать материнские платы и другие устройства по стандартам PCIe 6.0, но они также будут совместимы с PCIe Gen5.

Стандарт PCIe 6.0 поддерживает скорость передачи данных 64 ГТ/с (гигатранзакций в секунду) и новые буферы ориентированы для отраслевых стандартов следующего поколения.

«Время синхронизации PCIe Gen6 будет лежать в основе нового оборудования в центрах обработки данных, высокоскоростных сетях и других приложениях. Как и в предыдущих поколениях, Renesas предоставляет клиентам первое решение для синхронизации, позволяющее использовать эти новые, более производительные системы.

Захер Байдас, вице-президент подразделения продуктов синхронизации в Renesas

Среди основных характеристик новых буферов и мультиплексоров тактовых импульсов PCIe Gen6:

  • 30-процентная экономия места по сравнению с устройствами прошлого поколения.
  • Функции устойчивости к отключению питания и гибкой последовательности запуска.
  • Выбираемые адреса SMBus для использования несколько устройств
  • Функция защиты от записи SMBus повышает безопасность системы
  • Поддержка мониторинг системы и резервирование при помощи выхода Loss-Of-Signal (LOS)
  • Поддержка включения/выключения высокоскоростного последовательного выхода и последовательное подключение устройств благодаря 4-проводному интерфейсу Side-Band

Буферы RC190xx предлагаются в конфигурациях с 4, 8, 13, 16, 20 и 24 выходами. Мультиплексоры RC192xx включают версии с 2, 4, 8 и 16 выходами. Новые устройства предлагаются в упаковках размером всего 3 мм x 3 мм и уже доступны вместе со схемой оценочной платы.

Принята спецификация PCIe 6.0 — максимальная скорость увеличена до 256 ГТ/с


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