Reuters: Райффайзен розглядає можливість виходу з росії після вторгнення в Україну

Австрійський Райффайзен Банк (RBI) розглядає можливість виходу з росії. Про це повідомляє Рейтер із посиланням на два джерела. Якщо це станеться, це буде перший прецедент виходу європейського банку після вторгнення в Україну.

Райффайзен працює на росії з моменту розпаду Радянського Союзу і є десятим банком у країні за розміром активів.

Як підкреслює Рейтер, деякі іноземні компанії, що працюють на росії, щосили намагаються пристосуватися до жорстких санкцій, введених проти Москви Заходом, і до потрясінь, що охопили російські ринки. Енергетичні гіганти BP і Shell входять до компаній, які прагнуть скоротити зв’язки з країною-агресором.

Друге джерело заявило, що Райффайзен може піти з Росії, передавши право власності іншим установам, не повідомляючи подробиць. За його словами, можливе також тимчасове призупинення діяльності.

Представник банку у Відні відмовився від коментарів виданню.

У заяві російського офісу банку йдеться: «Райффайзенбанк планує забезпечити безперебійну доступність своїх фінансових послуг для клієнтів на підставі чинного законодавства та розпоряджень регулятора».

RBI інвестував €2,4 млрд. в російську дочірню компанію, активи якої на кінець минулого року становили €11,96 млрд.