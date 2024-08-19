Режиссер «Чужой: Ромул» хочет снять новый «Чужой против Хищника» в необычном формате

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В недавнем интервью изданию Deadline Федерико Альварес рассказал о своем интересе к созданию нового фильма «Чужой против Хищника». Режиссер предложил необычный подход к реализации этой идеи.

Альварес выразил желание сотрудничать с Дэном Трахтенбергом, режиссером фильма «Добыча».

«Возможно, это что-то такое, что я должен снимать совместно с моим приятелем Дэном, — рассказал Альварес изданию. — Возможно, нам стоит сделать так, как Тарантино и Роберт Родригес сделали с «От заката до рассвета». Я сниму одну половину, а он — другую».

Режиссер отметил, что реализация этой идеи будет зависеть от успеха его нового фильма «Чужой: Ромул». Лента уже получила восторженные отзывы критиков и зрителей, о чем свидетельствует рейтинг 82% на сайте Rotten Tomatoes.

Предыдущие фильмы серии «Чужой против Хищника» не получили высоких оценок зрителей и критиков. Тем не менее успех «Добычи» Трахтенберга и «Чужой: Ромул» Альвареса дает надежду на возможное возрождение этого кроссовера.

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Источник: Gamesradar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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