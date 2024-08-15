«Чужой: Ромул» дебютировал с 82% на Rotten Tomatoes: потрясающие спецэффекты и звук с «полным отсутствием оригинальности»

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«Чужой: Ромул» получил первые оценки на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — критики оценили фильм в 82% (на основе 120+ рецензий), однако сами обзоры получились несколько противоречивыми.

Так, рецензенты отмечали яркие спецэффекты, качественное звуковое оформление и хвалили актерский состав, однако обвиняли режиссера Феде Альвареса в отсутствии «искры оригинальности».

Марк Кэссиди, ComicBookMovie: «Альваресу удается восстановить клаустрофобический озноб и внутренний ужас первых двух фильмов — даже если он чрезмерно прибегает к ностальгии, пока это делает».

Джонни Алексински, New York Post: «Он позаимствовал потрепанную компьютерную эстетику фильма 1979 года, одновременно повышая ставки с потрясающим величием».

Ави Офер, NYC Movie Guru: «Несколько лишенный фантазии, но хорошо поставленный и с удачным актерским составом фильм — с достаточным количеством острых ощущений, чтобы стать частью бессмысленного развлечения».

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Венди Ли Сани, The Movie Couple: «В фильме есть то, что я искал — ужас и напряжение. Актерский состав был фантастическим, звуковое оформление и визуальные эффекты великолепны. Третье действие дикое!»

Брайан Эггерт, Deep Focus Review: «У фильма есть намек на величие, но в итоге он разочаровывает».

Тай Берр, Washington Post: «К чести, это без излишеств, прямолинейное жанровое произведение, построенное преимущественно на основе первых двух фильмов. Не хватает только оригинальности и убедительного финального акта».

Peter Bradshaw, Guardian: «Технически грамотная работа, но независимо от того, насколько гениальными являются ссылки на первый фильм, следует сказать, что здесь есть фундаментальное отсутствие оригинальности, что делает его разочаровывающим».

С сегодняшнего дня «Чужой: Ромул» транслируется в украинских кинотеатрах. По прогнозам отраслевых экспертов, фильм может собрать $75 млн во всем мире на момент дебюта ($40 млн в Северной Америке и $35 млн за рубежом).

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«Чужой: Ромул» — это седьмой основной фильм франшизы и девятый с учетом кроссоверов «Чужой против Хищника». Это также первая лента серии, которая выходит после «Чужой: Завет» 2017 года. Ее режиссировал сам Скотт, но после неутешительных результатов проката, передал свои обязанности в следующем фильме уже Феде Альваресу и оставил за собой лишь продюсерскую роль.

Сюжет «Ромула» разворачивается между событиями «Чужого» (1979) и «Чужих» (1986) и повествует о группе молодых людей, которые сталкиваются с инопланетной формой жизни на заброшенной космической станции. Главные роли в фильме сыграли Кейли Спейни, Изабела Мерсед, Дэвид Джонссон, Арчи Рено, Спайк Фирн и Эйлин Ву.

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