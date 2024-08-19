«Чужой: Ромул» показал второй лучший старт в истории франшизы по кассовым сборам

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Новый фильм серии «Чужой» уступил лишь «Прометею» по показателям дебютного уик-энда в США.

«Чужой: Ромул» собрал примерно $41,5 млн за первые три дня показа в США. Этот результат стал вторым лучшим дебютом в истории франшизы «Чужой». Фильм уступил лишь «Прометею», который в 2012 году стартовал с $51 млн.

За первый уик-энд лента собрала $108,2 млн, из которых $66,7 млн пришлись на международный прокат. Фильм особенно отличился в Китае с результатом $25,7 млн.

Режиссер Федерико Альварес разместил события «Чужой: Ромул» между оригинальным «Чужим» Ридли Скотта и сиквелом «Чужие» Джеймса Кэмерона. Фильм продолжает серию перезапусков и спин-оффов, которыми богата история франшизы.

Бюджет «Чужой: Ромул» составил $80 млн. Это меньше, чем потратили на «Чужой: Завет» 2017 года ($100 млн), но примерно столько же, сколько стоил недавний приквел «Хищника» под названием «Добыча».

Критики и зрители тепло приняли новый фильм. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Чужой: Ромул» имеет 82% положительных отзывов от критиков и 86% от зрителей.

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Источник: Deadline, Collider

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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