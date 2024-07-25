Новости Кино 25.07.2024 в 22:08 comment views icon

Режиссер «Логана» говорит, что мультивселенные — это «смерть сторителинга»

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Андрій Русанов

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Режиссер «Логана» говорит, что мультивселенные — это «смерть сторителинга»

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Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд называет мультивселенные врагом повествования и смертью сторителлинга. По его словам, в них зрители занимаются не историей, а тем, как связаны разные фильмы и всевозможными пасхалками.

Режиссер, создавший такие ленты из известных франшиз, как «Росомаха», «Логан», «Индиана Джонс и колесо судьбы», поделился своей позицией относительно кинематографических вселенных во время разговора с Rolling Stone относительно будущего байопика о Бобе Дилане «Полная неизвестность». Его спросили, почему Хоакин Феникс не сыграл свою высоко оцененную роль Джонни Кэша из фильма 2005 года «Переступить черту»в этой новой ленте.

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«Я не снимаю мультивселенные», — ответил Мэнголд.

«Странно, что я работал в мире развлечений, потому что мне не нравится строить вселенную нескольких фильмов. Я думаю, что это враг сторителлинга. Смерть сторителлингу. Людям интереснее то, как соединяются частицы «Лего», чем то, как раскрывается история. Я всегда задаю вопрос: «Что уникального в этом фильме и этих героях?» Не заставлять вас думать о каком-то другом фильме, о пасхальном яйце или о чем-то другом, что является интеллектуальным, а не эмоциональным актом. Вы хотите, чтобы фильм работал на эмоциональном уровне».

Несмотря на то, что в фильмографии Манголда есть немало частей франшиз, он предпочитает подходить к этим фильмам как к отдельным проектам. В прошлом году он сказал Variety, что не заинтересован продолжать работу над Индианой Джонсом после режиссуры и написания сценария пятой части.

«Я отказываюсь. Я просто не могу этого сделать. Количество лора, великодок и фан-сервиса в определенный момент начинает становиться противоположностью любой из этих вещей. Это уже не сторителлинг. Это широкомасштабная реклама», — говорит режиссер.

Ожидается, что следующий фильм Мангольда, «Полная неизвестность», выйдет в кинотеатрах в декабре, а Тимоти Шаламе будет играть в нем главную роль. Режиссер также участвует в съемках фильма «Звездные войны: Рассвет джедаев» (рабочее название).

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