Тимоти Шаламе в образе молодого Боба Дилана — первые фото со съемок байопика Джеймса Мэнголда

В декабре Тимоти Шаламе предстал в образе легендарного шоколатье в мюзикле «Вонка», в феврале — вернулся на большой экран во второй части «Дюны» Дени Вильнева, а сейчас снова взялся за работу, чтобы воссоздать образ легендарного американского музыканта Боба Дилана в будущем биографическом фильме Джеймса Мэнголда.

Шаламе изобразит Дилана в годы становления и, как в прошлом году отметил Мэнголд, самостоятельно воссоздаст его вокал.

TIMOTHÉE CHALAMET COMO BOB DYLAN NO SET DE A COMPLETE UNKNOWN pic.twitter.com/BjAX5N8E7C

Эль Фэннинг («Великая») сыграет любимую женщину Дилана, художницу Сильви Руссо, а Эдвард Нортон («Бойцовский клуб») предстанет в образе музыканта Пита Сигера (ранее его должен был сыграть Бенедикт Камбербэтч, но отказался из-за проблем с графиком).

young Bob Dylan is here and it’s Timothée Chalamet pic.twitter.com/ZA7NAXB7T9

— musetta-timothée-chalamet-daily (@Musetta_May) March 17, 2024