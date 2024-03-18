Новости Кино 18.03.2024 в 11:32 comment views icon

Тимоти Шаламе в образе молодого Боба Дилана — первые фото со съемок байопика Джеймса Мэнголда

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В декабре Тимоти Шаламе предстал в образе легендарного шоколатье в мюзикле «Вонка», в феврале — вернулся на большой экран во второй части «Дюны» Дени Вильнева, а сейчас снова взялся за работу, чтобы воссоздать образ легендарного американского музыканта Боба Дилана в будущем биографическом фильме Джеймса Мэнголда.

Шаламе изобразит Дилана в годы становления и, как в прошлом году отметил Мэнголд, самостоятельно воссоздаст его вокал.

Эль Фэннинг («Великая») сыграет любимую женщину Дилана, художницу Сильви Руссо, а Эдвард Нортон («Бойцовский клуб») предстанет в образе музыканта Пита Сигера (ранее его должен был сыграть Бенедикт Камбербэтч, но отказался из-за проблем с графиком).

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Режиссер Джеймс Мэнголд возвращается к созданию биографического фильма после успешного запуска «Ford против Ferrari» в 2019 году, основанного на книге американского писателя и журналиста Э. Дж. Бейма.

«Это история 19-летнего Боба Дилана, который приехал в Нью-Йорк с 2 долларами в кармане и стал всемирной сенсацией. Она интересная, правдивая и важная для Америки и американской сцены. Здесь разные персонажи: Вуди Гатри, Пит Сигер и Джоан Баэз. Все сыграют свою роль в этом фильме», — говорил Мэнголд в интервью Collider.

Дата выхода байопика, который предварительно получил название «A Complete Unknown», еще не объявлена.

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