Результати Vodafone у 1 кварталі 2021 року: дохід склав 4,73 млрд грн (+8%), прибуток — 888 млн грн (+220%)





Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна розповів про результати діяльності у 1 кварталі 2021 року. Дохід компанії в січні-березні 2021 року склав 4,73 млрд грн, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Чистий дохід склав 888 млн грн, зростання на 219% в основному обумовлене коливаннями валютного курсу. У той же час зростання показника EBIT на 17%, до 1,3 млрд грн свідчить про збільшення ефективності бізнесу.

Оператор також демонструє позитивну динаміку всіх фінансових показників, незважаючи на істотне зниження доходів від роумінгу внаслідок карантину. Основним фактором зростання стало збільшення споживання дата-послуг. Кількість дата-користувачів в мережі Vodafone на кінець березня 2021 року досягла 12,4 млн або 66% дата-користувачів у базі.

Vodafone продовжує лідирувати в будівництві 4G-покриття в діапазоні LTE900. У 1 кварталі 2021 року компанія вклала 895 млн грн у розвиток мережі швидкісного інтернету. Всього інвестиції Vodafone за період активного будівництва мереж швидкісного інтернету в 2015 – 1 кварталі 2021 року перевищили 29,7 млрд грн. Компанія збільшила доступність швидкісного інтернету завдяки розвитку національного покриття в діапазоні LTE 900 МГц, у першу чергу, в селах. На кінець 1 кварталу 2021 року 81% українців могли користуватися 4G в мережі Vodafone.

Кількість клієнтів Vodafone залишається стабільною, послугами компанії користуються 18,8 млн абонентів. Деяке скорочення абонентської бази зумовлене загальною тенденцією відмови від других SIM-карт через зниження доходів населення. При цьому зберігається тренд зростання контрактних підключень, в тому числі збільшення кількості IoT-користувачів.

Зазначимо, що нещодавно про свої результати у 1 кварталі 2021 року розповів оператор мобільного зв’язку Київстар.

Джерело: Vodafone Україна