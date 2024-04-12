Украина, вероятно, получит лазерное оружие DragonFire от Британии, которое может сбивать БпЛА при цене выстрела менее 500 грн

Военно-морской флот Великобритании ускоряет внедрение лазерного оружия DragonFire, способного сбивать дроны и ракеты. В начале этого года уже прошли испытания этой системы. А к 2027 году ее планируется разместить на военных кораблях Королевского флота.

Министерство обороны ускорило внедрение лазера в ответ на растущую угрозу атак беспилотников в связи с «двумя крупными конфликтами». Речь идет о войне в Украине и Газе. Обычно процесс внедрения нового вооружения может длиться до 10 лет. Однако министр обороны Грант Шаппс заявил, что хочет «ускорить процесс … до гораздо более коротких временных рамок», а также развернуть лазерное оружие «потенциально на кораблях и потенциально на суше». Шаппс сказал, что Великобритания планирует добавить DragonFire в свой арсенал к 2027 году.

Однако применение DragonFire в реальных боевых условиях может произойти еще раньше. По словам Гранта Шаппса, Великобритания работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она отправить прототипы в Украину раньше, даже если они не будут на 100% усовершенствованы.

Система DragonFire — это перспективное лазерное оружие направленного действия. Она работает путем фокусировки 37 каналов лазерных лучей мощностью 1,5 кВт, расположенных в форме шестиугольника, и обїединения их с помощью зеркал для слияния и усиления мощности. Старший лазерный физик британской оборонной лаборатории Портон-Даун (DSTL) Тим Кендалл, который помогал создавать DragonFire, сказал, что это создает «идеальный лазерный луч», который можно выпустить через телескопическую линзу.

Это оружие бесшумно и невидимо, поскольку длина волны света составляет около одного микрона, что не видно человеческим глазом и близко к инфракрасному спектру света.

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Выстрел системы длится до 10 секунд. При этом DragonFire порождает луч со скоростью света. Он мгновенно превращает поверхность металла в плазму с температурой 3000C и может прожечь листовой металл, фюзеляж и оружие за считанные секунды. Радиус действия системы засекречен. Однако известно, что стоимость одного выстрела составляет £10 (около 492 грн). При этом система имеет неограниченный боезапас, пока доступна электроэнергия.

Система была создана с намерением уничтожать беспилотники, которые стали одним из основных видов оружия во время военных действий в Украине и Газе. Но Шаппс считает, что система достаточно мощная, чтобы нейтрализовать снаряды, движущиеся быстрее, например баллистические ракеты.

«Сейчас в Европе продолжается конфликт, для которого у нас есть уникальное передовое оружие, которое может быть полезным. Скажем, оно не должно быть идеальным на 100%, чтобы, возможно, украинцы могли его получить», ─ сказал министр обороны.

Мэтт Корк, руководитель проекта в DSTL, сообщил, что DragonFire может быть передана для «экспериментов» ряду военнослужащих армии в сентябре, а 7-я группа противовоздушной обороны проверит эту технологию.

Наземная версия DragonFire будет установлена на грузовик, после чего эксперты британской армии дадут отзыв о том, как ее можно усовершенствовать, и высветят любые проблемы.

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Источник: telegraph