Rheinmetall представил системы ПВО SkyRanger 35 на шасси Leopard 2 — Украина получит их на другой танковой платформе

На парижской выставке вооружения Eurosatory 2024 немецкий оборонный концерн Rheinmetall представил зенитный комплекс SkyRanger 35 на шасси танка Leopard 2, как сообщает «Милитарный». В предыдущих вариантах боевую часть установки ПВО устанавливали на оригинальное бронированное шасси Boxer.

Танковая платформа позволяет SkyRanger 35 проходить сложную местность вместе с другими танками и тяжелой гусеничной бронетехникой, что делает систему полноценной боевой ПВО. Более выносливое шасси также выдержит дополнительное оборудование, способное улучшить обнаружение и наблюдение цели, а также дополнительный боекомплект.

SkyRanger 35 имеет 35 мм пушку GDM-008, способную делать 1000 выстрелов в минуту. Башня позволяет опциональную установку пусковой двух ракет Mistral или Stinger. Боекомплект состоит из 252 выстрелов, которые доступны в различной номенклатуре, в частности, есть патроны с радиоподрывателем. Установка обнаруживает малоразмерные цели с помощью радара AMMR, пять антенн «видят» пространство на 360 градусов. Дополнительно присутствует пассивная система обнаружения FIRST. Главная цель установки — ударные или разведывательные беспилотники.

Сайт Defense Express отмечает, что шасси Leopard 2 является дефицитным и вряд ли таких установок будет много. Возможности Rheinmetall по производству новых шасси также ограничены. В качестве примера приводится контракт на учебные Leopard 2 для Бундесвера, который был отложен на 2026-2029 годы.

Издание Bild, корреспонденты которого побывали на секретном ремонтном заводе Rheinmetall, узнало о возможности предприятия устанавливать башню SkyRanger 35 на платформы танков Leopard 1.

«Мы планируем пребывание в Украине в долгосрочной перспективе. Мы не просто доставляем оборудование, а затем выводим, мы показываем, что мы будем там постоянно и будем поддерживать Украину. И у нас есть дальнейшие планы, среди них: тяжелобронированная версия зенитного комплекса Skyranger для Украины. Есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм», — говорит Бьёрн Бернхард, руководитель отдела наземных систем Rheinmetall.

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Сейчас концерн ремонтирует в Украине тяжелую бронетехнику, в частности танки Leopard 1 и БМП Lynx, которые завод способен восстановить после повреждения ходовой части на мине за три недели. В дальнейшем Rheinmetall также будет производить в Украине новую БМП Lynx, и построит завод боеприпасов.

Перспективы Украины получить ПВО SkyRanger 35 на шасси Leopard 2 минимальны, но эти же установки на базе Leopard 1 — вполне реальная вещь. Более того, их смогут изготавливать в Украине. К тому же Rheinmetall имеет в своем активе большой ассортимент вооружений, в том числе представленные на Eurosatory 2024 РСЗО GMARS — аналог HIMARS и M270.

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