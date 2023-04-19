Rheinmetall представила беспилотник LUNA NG – разведывательный дрон может нести на борту до 8 ударных квадрокоптеров

Оружейная компания Rheinmetall представила новую концепцию БПЛА: более крупный разведывательный беспилотник несет на борту несколько квадрокоптеров с гранатами. Система LUNA NG станет первым ударным беспилотником германского производства.

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Разведывательный беспилотник LUNA NG может нести до восьми мультикоптеров с вооружением. Квадрокоптер Hero R создан в сотрудничестве с израильским производителем UVision. Для израильской компании это также новая разработка – ранее она создавала барражирующие боеприпасы, непосредственно атакующие наземные цели.

Комбинация LUNA NG и Hero R объединяет преимущества разведки и высокоточного нанесения удара. Просто сбрасывая снаряды, БПЛА с размахом крыльев около 5 м не смог бы достичь точности, доступной при управлении квадрокоптером. Осуществляя разведку, LUNA NG поможет определить цели и доставит к ним средства поражения.

Благодаря легкой и прочной конструкции фюзеляжа из CFRP (пластика, армированного углеродным волокном) время полета LUNA NG составляет более 12 ч, а дальность передачи данных более 100 км обеспечивает пространственный охват более 30 000 км².

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Єксплуатировать систему LUNA NG можно после короткого обучения. Автоматизация обеспечивает безопасную и надежную работу. Планирование миссии и анализ данных проводятся с использованием прилагаемого программного обеспечения. Экономичная модульная система позволяет оснастить LUNA NG необходимой полезной нагрузкой, которая может включать, кроме средств поражения:

Модульные полезные нагрузки (включая EO, IR, акустику, спектральный анализ)

Подключение к сети LTE/коммуникационному реле/командному пункту

Средства тактической спутниковой разведки

Средства электронной поддержки (ESM)

Системы наведения

Системы анализа данных с поддержкой ИИ

IMEI-трекер

Компактная наземная станция запуска помещается в небольшие транспортные средства или стандартные кабины, что позволяет осуществлять быструю транспортировку. Планер может быть запущен практически из любого места, а посадка осуществляется автономно с использованием GPS или на парашюте. В полете LUNA NG отличается низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными сигнатурами.

Источники: Rheinmetall, Welt