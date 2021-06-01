Рік роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР: 1,7 млн постанов, 259 млн грн штрафів, кількість смертей на дорогах зменшилась на 17%





Сьогодні, 1 червня 2021 року, виповнився рік роботи системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Міністерство внутрішніх справ України пріоритетом у своїй роботі лишає безпеку громадян на дорогах, тому вже до кінця року кількість камер автоматичної фіксації порушень ПДР зросте до 400 одиниць. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Рівно рік тому запрацювала система фото- та відеофіксації порушення ПДР. Одне з найголовніших завдань держави та МВС – охорона здоров’я та безпеки наших громадян на дорогах. На цей час встановлено 130 камер відео спостереження. Всього на цей рік було закуплено 220 одиниць. Ми очікуємо, що до кінця року будуть докуплені ще потрібні камери і загальна кількість виросте до 400 стаціонарних камер. За загальним планом, до 2024-го року по країні має з’явитися 1500 камер у тих місцях, де зберігається аварійна небезпека», — сказав він.

Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що МВС спільно з Мінінфраструктури розпочало проєкт закупівлі обладнання, яке буде фіксувати швидкість автомобілів у русі.

«Наразі тестуються 4 машини, на які встановлено радари, що дозволяють фіксувати швидкість зустрічної машини та авто, яке обганяє. До 2024-го року пропонується запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму у русі. Також зараз по Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушення ПДР», — сказав Антон Геращенко.

Він додав, що народні депутати розробляють новий проєкт Закону, який дозволить використовувати мобільний телефон як фактор фіксації порушення ДТП на дорозі.

«Ми вивчили світовий досвід, коли кожен телефон у машині, якщо його правильно встановити, фіксує порушення ПДР. Водію достатньо клікнути на екран і поліція отримає інформацію про порушення. Якщо нам вдасться реалізувати всі задумані проєкти, то безпека на дорогах України буде, як у Швеції», — сказав він.

За словами Антона Геращенка, планується, що водії, які будуть допомагати поліції фіксувати порушення, отримуватимуть 10% від суми штрафу, який сплатить порушник.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено 1 738 119 постанов.

«Це стільки разів було притягнено до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто не дотримувався правил проїзду громадського транспорту. З цієї кількості — 1 479 726 було виконано, тобто штрафи були оплачені на загальну суму — 259 598 532 гривень. 85% оплачених постанов – це високий показник навіть для європейських країн. А ще це високий рівень оплати і відповідальності з боку правопорушників. Майже 90% всіх штрафів оплачується в перші 10 днів», — пояснив Олексій Білошицький.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції у порівнянні з минулим роком кількість аварій зі смертельними випадками зменшилась на 17% і на 14% зменшилась кількість ДТП із травмованими. Тобто, загинуло на 133 осіб менше і травмувалося на 1010 осіб менше. Олексій Білошицький нагадав, що за першу добу запуску системи було зафіксовано понад 57 тисяч правопорушень. Наразі ця цифра становить 7 тисяч правопорушень, тобто кількість порушень на дорогах зменшилась у 8 разів.

Своєю чергою голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України Денис Монастирський зазначив, що нова система штрафів буде стимулювати органи місцевого самоврядування встановлювати нові камери фото- та відеофіксації.

«Запровадження автоматичної фіксації порушень ПДР – це найбільш потрібна реформа. Вона віддаляє водія від спілкування з поліцейським. Зменшення кількості правопорушень у 8 разів – це показник того, що система повністю себе виправдала», — сказав народний депутат.

Нагадаємо, з 29 квітня 2021 року набрав чинності Закон № 1438-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов». Тепер водії-порушники ПДР не будуть отримувати паперовий варіант вже сплаченої постанови, як це було раніше. Натомість завдяки додатку «Штрафи ПДР», власник авто може налаштувати інформування про зафіксовані правопорушення або перевірити їх наявність онлайн.

Джерело: МВС України