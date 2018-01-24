Rimac опубликовал тизерное видео электрического гиперкара следующего поколения, модель будет представлена весной на Женевском автосалоне

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Хорватская компания Rimac объявила, что представит свой новый электрический гиперкар 6 марта 2018 года, в рамках Женевского автосалона. Ну, а чтобы фанатам бренда было легче ждать новинку, представители компании опубликовали первый официальный видеотизер модели.

Создатели заявили, что это будет абсолютно новая модель следующего поколения, пафосно представив ее фразой “зачем играть по правилам, если ты можешь изменить саму игру”. Технических подробностей о Rimac Next Generation пока нет, но скорее всего это будет эволюционное развитие платформы, которая используется в текущей модели Rimac Concept One.

Напомним, что углепластиковый Rimac Concept One стоимостью $1 млн оснащается четырьмя электродвигателями, которые суммарно выдают 1224 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Спорткупе способно разгоняться с места до 100 км/ч в час всего за 2,5 секунды, его максимальная скорость составляет 355 километров в час.

От полного заряда блока аккумуляторов емкостью 90 кВтч с жидкостным охлаждением электромобиль способен проехать до 350 км.

Кстати, именно этот электромобиль в прошлом году разбил Ричард Хаммонд на съемках передачи The Grand Tour, пытаясь победить в соревнованиях по скоростному подъему по горной дороге (этот эпизод был показан в первой серии второго сезона автошоу).

Источник: Rimac