Россия наносит удары по Украине по спутниковым фото, которые покупает у американских компаний — The Atlantic со ссылкой на украинских военных

Неназванный украинский военный источник сообщил журналисту The Atlantic Грэму Вуду, что, по его мнению, удары российскими крылатыми ракетами по Украине направляются с использованием спутниковых изображений, предоставленных американскими компаниями. По словам источника, последовательность понятна: спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель прилетает ракета. Иногда другой спутник получает дополнительные изображения позже, возможно, чтобы проверить степень повреждения.

«Количество случаев, когда получение изображения сопровождаются ударами, слишком велико, чтобы это было случайным совпадением», — говорит источник.

Компании имеют архив заказанных фото, с датами и координатами. Можно просмотреть десятки тысяч фотографий территории Украины и заметить закономерности. Например, за неделю до 2 апреля 2022 года, примерно через месяц после начала полномасштабного вторжения России, американские компании по крайней мере девять раз запрашивали изображения удаленного аэродрома вблизи Миргорода. 2 апреля туда попали ракеты. На следующей неделе кто-то снова запрашивал изображение аэродрома. Спутниковая съемка также предшествовала ударам по Львову — перед 26 марта 2022 года кто-то поручил спутнику осмотреть завод бронетехники, который был поражен. В конце января 2024 года кто-то поручил коммерческой спутниковой компании сделать свежие снимки Киева, непосредственно перед тем, как город подвергся ракетному обстрелу. По словам журналиста, подобных случаев сотни.

«Еще шесть месяцев назад мы не могли представить, что частные компании будут продавать спутниковые изображения чувствительных районов», — сказал неназванный украинский военный чиновник. Трудно стало верить, что эти совпадения случайны. При этом возможности российских спутников ограничены, украинских тоже.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко подтвердила журналисту, что спутниковые компании США поддержали Украину. Но также говорит, что эксперты министерства обороны Украины подозревают, что россия покупает спутниковые снимки через сторонних посредников, которые имеют бизнес с западными спутниковыми компаниями.

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