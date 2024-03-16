SpaceX создает шпионскую сеть спутников для Пентагона — Reuters

SpaceX строит сеть из сотен спутников-шпионов по секретному контракту с разведывательным агентством США, сообщили агентству Reuters сразу пять источников, знакомых с программой. Шпионскую сеть строит бизнес-подразделение SpaceX Starshield по контракту на $1,8 млрд, подписанному в 2021 году с Национальным разведывательным управлением (NRO).

В случае успеха программа значительно расширит способность правительства и военных США быстро выявлять потенциальные цели почти в любой точке земного шара. Контракт SpaceX касается новой мощной шпионской системы с сотнями спутников и возможностью снимать изображения Земли. Неизвестно, когда новая сеть спутников заработает и какие еще компании участвуют в программе.

В SpaceX не ответили на несколько запросов Reuters прокомментировать контракт, свою роль в нем и подробности запусков спутников. Пентагон, в свою очередь, перенаправил запрос в SpaceX и NRO. Последняя признала свою миссию по разработке сложной спутниковой системы и партнерство с другими правительственными учреждениями, компаниями, исследовательскими учреждениями и странами, но отказалась комментировать степень участия SpaceX в проекте.

«Национальное разведывательное управление разрабатывает самую эффективную, самую разнообразную и устойчивую систему космической разведки, наблюдения и разведки, которую когда-либо видел мир», — отметил представитель NRO.

По словам источников, спутники могут отслеживать цели на земле и делиться этими данными с разведкой США и военными. Это позволяет правительству США быстро получать непрерывные изображения почти в любой точке земного шара, помогая разведке и военным операциям.

С 2020 года было запущено около десяти прототипов, среди других спутников на ракетах Falcon 9 от SpaceX. База данных правительства США по объектам на орбите показывает, что несколько миссий SpaceX развернули какие-то спутники, о которых ни компания, ни правительство никогда не сообщали. Источники подтвердили, что это прототипы для сети Starshield.

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Запланированная сеть Starshield отделена от Starlink, коммерческой широкополосной группы SpaceX, которая сейчас имеет около 5500 спутников глобального Интернета. Она является одной из наиболее важных возможностей правительства США в космосе, поскольку разработана для обеспечения постоянного, всеобъемлющего и быстрого освещения деятельности на Земле.

«Никто не может спрятаться», — говорит один из источников.

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