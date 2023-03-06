Rozetka открывает интернет-магазин в Польше

Украинский ритейлер Rozetka готовится к выходу на польский рынок. Напомним, минувшей осенью компания начала доставлять товары в Польшу, а теперь открывает интернет-магазин в соседней стране. Об этом рассказал соучредитель компании Владислав Чечеткин.

В настоящее время Rozetka создала польскую версию сайта, а также привлекает людей, которые будут работать с новым рынком. В целом сайт напоминает украинскую версию «Розетки», но ассортимент на нем значительно меньше. Первоначально компания открывает интернет-магазин техники и одежды. Запускать полноценный маркетплейс пока не планируется, поскольку в Польше существует собственный гигант электронной коммерции Allegro.pl, обслуживающий более 60% местных пользователей. Конкурировать с ним оказалось сложно даже для всемирного гиганта Amazon.

Rozetka ищет работников, которые могут развивать польский сайт. В начале марта компания разместила несколько соответствующих вакансий. Так, Rozetka ищет контент-менеджера со знанием польского языка по направлению бытовой техники, а также модератора перевода на польский язык.

Сейчас основная цель компании на польском рынке – выйти в ноль. Планируется, что команда, ныне работающая над проектом, сможет себя прокормить. Однако не сообщается, когда ожидается выйти на безубыточность.

Владислав Чечеткин не сообщил о точной сумме инвестиций, вложенных в польский проект, хотя и говорит, что речь идет о миллионах долларов.

Источник: forbes, ain