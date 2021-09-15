



Уряд України ухвалив постанову про експериментальний проєкт, який Мінцифра розробляє спільно з Мінекономіки, Мінфіном, МВС та митною службою. За допомогою цього проєкту здійснити митне оформлення автомобілів можна буде в Дії. Відповідно до документа, експериментальний проєкт триватиме з 2 грудня 2021 року по 31 серпня 2023 року.

«Подати необхідні документи, сплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу можна буде онлайн. Усе максимально зручно, просто і без жодної корупції» — зазначили в Мінцифри.

Для впровадження проєкту була вибрана одна з найпоширеніших категорій транспортних засобів, які найчастіше ввозяться на митну територію України, — 8703. Це легкові автомобілі, мотоцикли, скутери тощо.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів зауважив, що для десятків тисяч українців ввезення авто часто складало незручності.

«Тому ми ухвалили постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Все максимально зручно, просто і без жодної корупції», — підкреслив очільник Уряду.

Денис Шмигаль додав, що оплатити митні збори також можна буде онлайн через застосунок та портал Дія. Експериментальний проект запрацює після ухвалення відповідних змін до законодавства Верховною Радою України.

Отже, відповідно до постанови можна буде:

здійснити митне оформлення шляхом подання попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття в усній формі;

подати документи в електронній формі в Дії;

сплатити митні платежі в Дії протягом 10 днів;

завершити митне оформлення автоматично.

Експериментальний проєкт внесе зміни в Митний та Податковий кодекси України, що дозволить розмитнювати через Дію й інші види транспорту. Проєкт реалізується за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

Нагадаємо, що за 2,5 місяці з дня введення спрощенного розмитнення в Україні було оформлено понад 28 тис. «євроблях» та сплачено понад 1 млрд грн до бюджету.

Джерело: Мінцифри, Кабмін