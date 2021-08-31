



Державна Митна Служби України повідомила, що з 15.06.2021 по 27.08.2021 включно, у результаті спрощеного митного оформлення та оподаткування понад 28 тис. авто “на єврономерах», до держбюджету перераховано понад 1 млрд грн, які будуть спрямовані на боротьбу з COVID-19, зокрема на проведення вакцинації.

Держмитслужба продовжує координувати роботу митниць та комунікує з громадськістю, щодо можливості спрощеного митного оформлення та оподаткування транспортних засобів, передбачених законами України від 15.04.2021 №1402-ІХ та №1403-ІХ щодо тимчасового спрощення оподаткування та митного оформлення транспортних засобів.

Заступник Голови Держмитслужби України Руслан Черкасський відзначив взаємну зацікавленість в успішній імплементації цих законів:

«Держава отримає додаткові надходження до бюджету, вкрай важливі для підтримки медичної системи. Водночас громадяни, що користуються автівками з іноземною реєстрацією, можуть стати їх повноцінними власниками у повній відповідності до чинного законодавства».

Нагадаємо,що на спрощене митне оформлення та оподаткування відводиться 180 календарних днів – до 10 листопада 2021 року. Для учасників бойових дій які перебувають безпосередньо на території Операції Об’єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів, строк становить 270 календарних днів – до 08 лютого 2022 року. Відлік рахується з дня набрання чинності законів –15 травня, а не з дня введення в дію – 15 червня.

Спрощення стосуватиметься легкових автомобілів (код УКТ ЗЕД 8703) та автівок для перевезення вантажів (код УКТ ЗЕД 8704), загальною вагою до 3,5 тон, які були ввезені в Україну в режимі тимчасового ввезення або транзиту і станом на 31 грудня 2020 року перебували в Україні; з року випуску яких минуло 5 і більше років. Такі транспортні засоби тимчасово звільняються від сплати ввізного мита.

Відтак, власники мають сплатити акцизний податок (сума коефіцієнтів за формулою: вік авто + тип двигуна + об’єму двигуна) та ПДВ – 20%; від суми акцизного податку. З більш детальною інформацією щодо деяких положень та алгоритму виконання громадянами зазначених законів можна ознайомитися за наступним посиланням.

Джерело: Державна Митна Служби України