Римейк Silent Hill 2 получил мод с Си Джеем из GTA — через 24 часа после релиза

Игроки еще не успели как следует опробовать оригинальную версию римейка Silent Hill 2, а за работу уже взялись моддеры, которые добавили в игру главного героя GTA: San Andreas Карла Джонсона.

В то же время, если вы ожидаете, что лицо Си Джея будет отличаться деталями, то мод вас разочарует — его черты здесь несколько расплылись, а тело выдает странный блеск.

Другие моды, о которых мы вспоминали вчера, предлагают удалить из игры туман и добавить немного солнечного света, а также поиграть в римейке за Леона Кеннеди из Resident Evil 4 или заменить Джеймса Сандерленда на его классическую версию из игры 2001 года.

Напомним, что с 8 октября римейк Silent Hill 2 доступен на PlayStation 5 и ПК (Steam), тогда как владельцы расширенных версий получили доступ к игре на два дня раньше.

Сейчас пользовательская оценка римейка Silent Hill 2 на Metacritic составляет 9,2 балла для PS5 и 8,6 балла для ПК (на момент публикации новости) — одна из самых высоких среди релизов 2024 года (лидируют пока Astrobot и Stellar Blade). Критики ранее так же высоко оценили римейк, отметив, что разработчики сумели мастерски воссоздать атмосферу оригинальной игры, сохранив верность первоисточнику.

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Источник: The Gamer, Games Radar