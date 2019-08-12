Рынок цифровых камер продолжает стремительно падать: за год продажи зеркальных камер сократились на 37%, компактных — на 19%, беззеркальных — на 14%

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Японская ассоциация производителей камер CIPA на днях опубликовала июньский отчет о поставках цифровых камер, показатели из которого рисуют весьма удручающую картину. Рынок продолжает падать, причем сокращение касается всех сегментов — компактных, зеркальных и беззеркальных камер, а также сменных объективов.

Сразу стоит напомнить, что членами организации, предоставляющими статистику, являются ведущие мировые производители фототехники (Canon, Carl Zeiss, Cosina, Fujifilm, Kenko Tokina, Nikon, Olympus, Panasonic, Ricoh, Sigma, Sony, Tamron и Xacti). То есть, речь именно о мировых поставках.

Итак, по сравнению с июлем 2018 года продажи цифровых камер в количественном выражении сократились на 25%. Примечательно, что в июне 2018 года поставки были примерно на 25% ниже, чем в июне 2017 года. Наглядно положение дел видно на графике ниже, где синий цвет соответствует данным 2017 года, черный — 2018 года, оранжевый — 2019 года.

Если рассматривать отчет более подробно, то можно узнать, что продажи зеркальных фотоаппаратов за год уменьшились на 37%, беззеркальных — на 14%, компактных — на 19%, объективов для камер формата менее 35 мм — на 31%, объективов для полнокадровых камер — на 11%. Следует отметить, что приведенные числа относятся к количественному выражению рынка.

В денежном выражении весь рынок камер за год сократился на 30%. По сегментам показатели следующие: зеркальные фотоаппараты — сокращение на 46%, беззеркальные — рост на 4% (тенденция к росту спроса на премиальные модели), компактные — спад на 15%, объективы для камер формата менее 35 мм — падение на 29%, объективы для полнокадровых камер — рост на 2%.

Всего за июнь 2019 года было отгружено 1,25 млн камер. Из них компактных камер — 0,611 млн штук, зеркальных — 0,289 млн штук, беззеркальных — 0,351 млн штук.

Источник: CIPA