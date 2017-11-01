С 1 января 2018 «Укртелеком» снова повысить тарифы на фиксированную связь

Крупнейший в стране оператор фиксированной связи «Укртелеком», который только недавно (с 1 октября) ввел новые, более высокие тарифы на фиксированную связь, готовится снова повышать расценки. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) уже приняла за основу решение об увеличении граничных тарифов на общедоступные телеком услуги с 1 января 2018 года, инициированное «Укртелекомом». Об этом говорится в сообщении регулятора.

В течение месяца решение будет согласовываться с представителями профсоюзов и работодателей, а также с госорганами.

Как уточнили в пресс-службе НКРСИ, для абонентов городов связь подорожает на 7,3%, а абонентов села – на 14,5%.

Таким образом, тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоить около 74 грн, для жителей села – 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.

В пресс-службе Укртелекома подчеркивают, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.

Напомним, 19 октября хозсуд Киева соответствующим решением вернул «Укртелеком» в государственную собственность. Прежний владелец – компания ЕСУ, которая входит в холдинг СКМ, сейчас готовит апелляцию.

В 2013 году ЕСУ приобрела СКМ Рината Ахметова. Но выкупить облигации у госбанков в полном объеме компания так и не смогла. В 2015 году ей лишь удалось отсрочить погашение до конца 2017 года.

Источник: liga.net и НКРСИ