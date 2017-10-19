Суд вернул «Укртелеком» в государственную собственность, ЕСУ Ахметова готовит апелляцию

Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества Украины решил разорвать договор купли-продажи 92,79% акций компании «Укретлеком», заключённый по итогам приватизационного конкурса с ЕСУ.

«Удовлетворены исковые требования Фонда госимущества Украины, расторгнут договор купли-продажи акций №КПП-582 от 11.03.2011 ОАО «Укртелеком», обязано ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» списать со счета ООО ЕСУ пакет акций ОАО «Укртелеком» и взыскать с ООО ЕСУ пеню в размере 2 171 169 000 грн., начисленную за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи пакета акций», — заявили в суде.

В то же время компания ЕСУ собирается подавать апелляцию на такое решение суда.

«ЕСУ не согласен с решением суда первой инстанции и продолжит защиту права собственности на акции «Укртелекома» в апелляционном суде», – сообщили в компании.

В ЕСУ подчеркнули, что решение суда первой инстанции не повлияет на операционную работу «Укртелекома», в частности, будет продолжена масштабная модернизация компании в партнерстве с China Development Bank.

«Учитывая характер претензий ФГИ и их связь с действиями предыдущих владельцев «Укртелекома», ЕСУ считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств», – отметили в компании.

Источник: «Экономическая правда», 112.ua