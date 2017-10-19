Суд вернул «Укртелеком» в государственную собственность, ЕСУ Ахметова готовит апелляцию
Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества Украины решил разорвать договор купли-продажи 92,79% акций компании «Укретлеком», заключённый по итогам приватизационного конкурса с ЕСУ.
«Удовлетворены исковые требования Фонда госимущества Украины, расторгнут договор купли-продажи акций №КПП-582 от 11.03.2011 ОАО «Укртелеком», обязано ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» списать со счета ООО ЕСУ пакет акций ОАО «Укртелеком» и взыскать с ООО ЕСУ пеню в размере 2 171 169 000 грн., начисленную за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи пакета акций», — заявили в суде.
В то же время компания ЕСУ собирается подавать апелляцию на такое решение суда.
«ЕСУ не согласен с решением суда первой инстанции и продолжит защиту права собственности на акции «Укртелекома» в апелляционном суде», – сообщили в компании.
В ЕСУ подчеркнули, что решение суда первой инстанции не повлияет на операционную работу «Укртелекома», в частности, будет продолжена масштабная модернизация компании в партнерстве с China Development Bank.
«Учитывая характер претензий ФГИ и их связь с действиями предыдущих владельцев «Укртелекома», ЕСУ считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств», – отметили в компании.
Источник: «Экономическая правда», 112.ua
- Напомним, в начале 2011 года Фонд госимущества продал «Укртелеком» за 10,575 млрд грн ООО ЕСУ - украинской «дочке» австрийской EPIC, которая, в свою очередь, принадлежала пяти физическим лицам-жителям Австрии. Спустя два года, 3 июня 2013 года, СКМ Рината Ахметова купил компанию, которая владеет акциями «Укртелекома».
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- Ранее сообщалось, что группа компаний СКМ Рината Ахметова может отдать государству 40%-долю «Укртелекома» взамен на реструктуризацию долгов по его приватизации.
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- Претензии к владельцу «Укртелекома» имелись у Фонда государственного имущества. Ведомство через суд требовало расторжения договора купли-продажи оператора, так как инвестор не выполнил взятые на себя обязательства.
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- Согласно договору купли-продажи, ЕСУ за приобретенный пакет акций «Укртелекома» обязалась перечислить Фонду госимущества 4,24 млрд грн в течение 30 календарных дней и 5,29 млрд грн в течение 60 календарных дней с даты нотариального удостоверения договора.
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- После уплаты первого транша по договору, на остальные денежных обязательств ЕСУ выпустило облигации серий А и В со сроком обращения 2 года, которые по договорам купли-продажи ценных бумаг переданы госбанкам, в частности, «Укрэксимбанку» и «Ощадбанку».
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- ЕСУ свои обязательства по указанным договорам в полном объеме так и не выполнила, вследствие чего образовалась задолженность перед госбанками, которая постоянно увеличивается.
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- Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания «Укртелеком» была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.