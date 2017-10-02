С 1 октября «Укртелеком» повысил тарифы на стационарную связь

В то время как «Нова пошта» снижает тарифы на доставку по областям Украины, и вступают в силу льготные тарифы на электроэнергию для целей отопления, «Укртелеком», напротив, повышает тарифы на стационарную связь. О таких планах компании стало известно ещё в сентябре, а теперь новые тарифы официально вступили в силу.

Итак, с 1 октября 2017 года компания «Укртелеком» ввела в действие новые тарифы на фиксированную телефонную связь. Изменилась стоимость пакетных минут, в которые включены звонки по межгороду, на SIP-телефонию и мобильные телефоны. Для тарифных планов «Домашний Базовый», «Домашний Минимальный» и «Общий Базовый» плата повысится на 5,5 грн (с НДС), для пользователей «Домашнего Безлимитного» тарифа — на 9 грн (с НДС).

Стоимость тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельным тарифам, установленным Нацкомиссией по вопросам регулирования связи и информации, не изменится.

Источник: «Лига.Бизнес»