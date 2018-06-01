С 15 июня МАУ повышает плату за распечатку посадочного талона в аэропорту с 10 до 15 евро
Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) сообщила о повышении с 15 июня размера сбора за распечатку посадочного талона в аэропорту с 10 до 15 евро, передает avianews.com.
Одновременно авиакомпания проинформировала о распространении данного сбора на дальнемагистральные маршруты с 1 августа.
Как и прежде, чтобы не платить этот сбор, пассажирам необходимо пройти процедуру регистрации на рейс онлайн, распечатать посадочный талон самостоятельно или сохранить его на мобильном устройстве для предъявления при посадке на рейс. Также для бесплатной регистрации или распечатки сохраненного талона пассажиры могут воспользоваться киосками самообслуживания на территории аэропорта Борисполь. Правда, стоит учитывать, что пройти регистрацию через киоск можно не позднее чем за 2 часа до вылета.
Кроме того, от уплаты сбора освобождаются пассажиры бизнес-класса всех рейсов, путешественники, купившие билеты премиум-эконом-класса и эконом-класса на дальнемагистральные рейсы, а также пассажиры чартерных рейсов.
Источник: avianews
- МАУ ввела плату в размере 20 евро за получение посадочного талона в аэропорту с 1 июля 2017 года, изначально только на рейсах Киев-Рига и Рига-Киев.
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- С 1 октября 2017 года сбор был уменьшен с 20 до 10 евро и распространен на все внутренние, а также международные направления средней дальности