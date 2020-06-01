С 15 июня Украина откроет международное авиасообщение. В Мининфраструктуры уточнили, куда украинцы смогут путешествовать поначалу (Турция, Грузия, Греция и еще пара курортных направлений)





Сегодня, 1 июня, Украина, как известно, переходит к третьему этапу смягчения карантина — с возобновлением работы транспорта, учебного процесса и спортивно-оздоровительных учреждений (само собой, если эпидемиологическая ситуация в конкретном регионе это позволяет и соблюдаются рекомендации МОЗ в связи с пандемией COVID-19). Международное авиасообщение в Украине планируют открыть уже 15 июня, а внутреннее — еще раньше, о чем уже неоднократно сообщалось. В сегодняшнем эфире программы «Сніданок з 1+1» министр инфраструктуры Владислав Криклий еще раз подтвердил эти планы, а заодно пролил частичку света на то, как именно будет происходить перезапуск гражданской авиации.

Министр подтвердил, что список будет ограниченным, назвав страны, в которые украинцы смогут путешествовать. В приоритете — и тут никаких сюрпризов — курортные направления. Так, по словам Владислава Криклия, в первую очередь планируется восстановить авиасообщение с Турцией, Грецией, Кипром, Черногорией, Хорватией и Грузией. Министр пообещал, что точные сроки будут названы на этой неделе.

«Пока мы не говорим с Италией и Испанией из-за (неблагоприятной — прим. ред.) эпидемиологической ситуации в этих странах», — добавил Криклий.

По словам министра, два обязательных условия возобновления международного авиасообщения между двумя странами — если принимающая страна соглашается принимать украинцев, а Украина — граждан этого государства, и наблюдается благоприятная эпидемиологическая ситуация за рубежом.

Сейчас в Мининфраструктуры активно работают над тем, чтобы возобновить внутренние авиарейсы раньше, но пока никаких подробностей на этот счет нет.

Обновлено: После того, как Мининфраструктуры сообщило о планах открыть (в ограниченном режиме) международное авиасообщение с 15 июня, международный аэропорт Киев-Жуляны (Kyiv Sikorsky Airport) сделал весьма странное заявление о возобновлении рейсов с 16 июня.

З 15 червня 2020 року відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту «Київ».Напередодні міністр інфраструктури України… Опубліковано Аеропорт Київ — Kyiv Sikorsky Airport Понеділок, 1 червня 2020 р.

В сообщении говорится, что о готовности Belavia, LOT, WizzAir возобновить рейсы уже с 16 июня, тогда как Мотор Сич готова начать летать в Запорожье с 15 июня. Среди направлений, по которым должны возобновиться рейсы с 16 июня называются следующие: Belavia Минск, LOT Варшава, WizzAir Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия, Ганновер (Германия), Гданьск (Польша). Это странно, учитывая, что в Мининфраструктуры назвали другие страны, с которыми планируется возобновить сообщение в первую очередь.